Marc-André ter Stegen est vraiment maudit

Une tuile après l’autre. Le portier allemand Marc-André ter Stegen ne risque pas de connaître plus de temps de jeu dans son nouveau club. Il venait tout juste de poser ses valises à Gérone, mais le club catalan a annoncé dans un communiqué que le gardien allait devoir subir une intervention chirurgicale aux ischio-jambiers.

🏥 | COMUNICAT MÈDIC: Marc-André ter Stegen serà operat aquest divendres de la lesió que va patir a l’isquiotibial de la cama esquerra en el partit contra el Real Oviedo. Després de la intervenció es determinarà el temps de baixa. pic.twitter.com/709TVIQUrn — Girona FC (@GironaFC) February 4, 2026

Adieu le Mondial 2026 ?

L’ancien gardien du FC Barcelone sera opéré vendredi, et une fois sorti de la salle d’opération, Gérone « déterminera la durée de son arrêt ». Pourtant, lundi, les fans du club espéraient une blessure passagère.

Manque de chance pour celui qui a presque toujours été dans l’ombre de Manuel Neuer avec la Mannschaft. En tout cas, Julian Nagelsmann plaint son dernier rempart. « C’est incroyablement cruel (…) Marc venait de revenir et était sur la bonne voie. Nous attendions avec impatience son retour en équipe nationale », a regretté le sélectionneur allemand à l‘agence SID, filiale de l’AFP.

Une période creuse très creuse.

La malédiction a poursuivi Ter Stegen jusqu’à Gérone