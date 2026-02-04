S’abonner au mag
  • Espagne
  • Gérone

Marc-André ter Stegen est vraiment maudit

AR
Marc-André ter Stegen est vraiment maudit

Une tuile après l’autre. Le portier allemand Marc-André ter Stegen ne risque pas de connaître plus de temps de jeu dans son nouveau club. Il venait tout juste de poser ses valises à Gérone, mais le club catalan a annoncé dans un communiqué que le gardien allait devoir subir une intervention chirurgicale aux ischio-jambiers.

Adieu le Mondial 2026 ?

L’ancien gardien du FC Barcelone sera opéré vendredi, et une fois sorti de la salle d’opération, Gérone « déterminera la durée de son arrêt ». Pourtant, lundi, les fans du club espéraient une blessure passagère.

Manque de chance pour celui qui a presque toujours été dans l’ombre de Manuel Neuer avec la Mannschaft. En tout cas, Julian Nagelsmann plaint son dernier rempart. « C’est incroyablement cruel (…) Marc venait de revenir et était sur la bonne voie. Nous attendions avec impatience son retour en équipe nationale », a regretté le sélectionneur allemand à l‘agence SID, filiale de l’AFP.

Une période creuse très creuse.

La malédiction a poursuivi Ter Stegen jusqu’à Gérone

AR

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!