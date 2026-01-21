Marc-André ter Stegen officiellement prêté à Gérone

Capitaine, capitaine, vous n’êtes plus le capitaine ! Comme annoncé depuis quelques jours par les médias espagnols, le gardien du FC Barcelone Marc-André ter Stegen a été prêté à Gérone jusqu’à la fin de la saison.

Mis de côté par Hansi Flick depuis la signature de Joan García dans la capitale catalane cet été, le portier allemand espère retrouver du temps de jeu en vue de la Coupe du monde, lui qui n’a jamais disputé une grande compétition avec son pays comme numéro 1. La retraite internationale de Manuel Neuer dans la foulée de l’Euro devait en faire le successeur logique pour la campagne américaine.

Plombé par les blessures et la concurrence au Barça

Oui mais voilà, en plus de la concurrence à Barcelone, Ter Stegen est plombé par les blessures depuis deux saisons. Tout juste revenu début décembre d’une longue blessure au dos, le gardien de 33 ans n’a disputé qu’un seul petit match cette saison (un 16e de finale de Coupe du Roi face à Guadalajara, pensionnaire de troisième division, le 16 décembre).

En posant ses valises dans la ville voisine, actuel 11e du championnat, Ter Stegen espère ainsi retrouver des sensations. « C’est un gardien fantastique, je pense que c’est la bonne décision pour le futur et pour le club. Je lui souhaite le meilleur », a déclaré Hansi Flick en conférence de presse ce mardi. « Je me sens profondément fier et reconnaissant. J’adore ce club, cette ville et cette région. Ce sentiment ne s’estompera jamais. Votre soutien au cours de ces années fut incroyable, merci du fond du cœur », a de son côté écrit le principal intéressé dans un message d’adieu.

Gérone, destination idéale pour se relancer ? Il faudra demander à Thomas Lemar.

