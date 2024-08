Manuel Neuer : la chute du mûr

La retraite internationale de Manuel Neuer amorce la fin de l’un des meilleurs gardiens de l’histoire. Et celle de l’une des plus belles générations du football allemand.

Fond noir, T-shirt noir et regard face caméra, Manuel Neuer a fait sobre pour annoncer sa retraite internationale. À 38 ans, le gardien de but allemand a en effet décidé d’arrêter avec sa sélection, après 124 capes, un Euro disputé à la maison, et des arrêts extraordinaires dans les mémoires. Quelques semaines avant le portier, Toni Kroos (retraite définitive), Thomas Müller et İlkay Gündoğan annonçaient également leur fin de parcours avec l’équipe nationale. Comme le symbole d’un changement radical de génération et de la fin de cette Allemagne qui dominait, jusqu’ici.

Neuer ? Le meilleur

Le début du XXIe siècle aura eu la gentillesse de nous offrir l’un des plus grands viviers de gardiens de l’histoire. Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Dida, Petr Čech, Oliver Kahn, Edwin van der Sar (tous deux présents dès la fin des années 1990), et une bonne dizaine d’autres noms, ont en effet marqué les férus de réflexes sur la ligne. Pour autant – nostalgie mise à part – difficile de trouver plus impressionnant que Manuel Neuer. Par son gabarit titanesque (1,93m, 92 kilos), sa puissance face aux attaquants et la fermeté de ses arrêts, l’Allemand a théorisé un poste que l’on disait réservé aux plus fantasques. Du pragmatisme entre les poteaux, auquel s’est ajouté un jeu au pied de libéro, pour achever cette œuvre robotique.

Pas étonnant, finalement, que dans son sillage ait émergé le renouveau allemand des années 2010, ponctué par l’écrasant succès à la Coupe du monde 2014. Tournoi référence pour Neuer, le Mondial brésilien aura pris des allures de récital, presque effrayant. De ses folles sorties loin de la surface contre l’Algérie en huitièmes de finale, à sa parade à une main sur un missile croisé de Karim Benzema en quarts (le monde entier ayant cru à un ballon repoussé par la barre transversale), en passant par son active participation à l’humiliation du Brésil en demies (7-1), les moments marquants du gardien durant ce tournoi restent encore gravés dix ans après et le resteront certainement à jamais. Par la suite, si la Mannschaft a entamé son léger déclin, il est difficile de dissocier cette période dorée de celle de son gardien.

Un dernier tour au Bayern Munich

Car comme évoqué précédemment, le football allemand va désormais devoir composer sans ses hommes de victoire. Neuer en tête, la liste des cadres qui ont fait gagner notre voisin d’outre-Rhin s’épuise effectivement mois après mois, et de cette période 2010-2016, seul Mats Hummels est encore potentiellement sélectionnable – plus pour très longtemps cependant. Pour voir le bon côté des choses, le retrait de Manuel Neuer devrait, heureusement, enfin permettre à Marc-André ter Stegen de disposer d’une place de titulaire. Le pensionnaire du FC Barcelone, 32 ans, s’est en effet longtemps dit frustré par son incapacité à déloger son aîné du poste. Ce dernier s’en est donc chargé lui-même, offrant à son cadet l’occasion de disputer sa première Coupe du monde, dans deux ans en Amérique du Nord.

La sélection bouclée, ne reste désormais qu’à connaître les intentions de Neuer en club. Toujours titulaire et capitaine au Bayern Munich, avec lequel il a réalisé une saison blanche pour la première fois depuis la campagne 2011-2012, le portier semble reparti sur les mêmes bases. Sans concurrence (à l’exception de son fidèle second, Sven Ulreich), il pourrait ainsi enfiler une dernière fois les gants avant la fin de son contrat prévue en juin 2025. D’ici là, Manuel Peter Neuer aura définitivement intégré le panthéon des plus grands. Si ce n’est pas déjà fait.

