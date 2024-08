İlkay Gündoğan prend sa retraite internationale

Comment dit-on « bon vent » en allemand ?

Quelques semaines après l’élimination de l’Allemagne en quarts de finale de son Euro 2024, le capitaine İlkay Gündoğan a annoncé prendre sa retraite internationale. « Avant même l’Euro, je ressentais une certaine fatigue dans mon corps et dans ma tête, qui me faisait réfléchir au vu du calendrier et du nombre de matches toujours plus intense », a-t-il écrit dans un long post Instagram, rappelant Raphaël Varane qui a claqué la porte de l’équipe de France en raison d’une fatigue physique et psychologique.

İlkay Gündoğan n’a que 33 ans, mais il compte 82 sélections sur treize ans de succès sous le maillot allemand. « Je resterai fan de cette équipe nationale et j’espère vraiment qu’ensemble, nous pourrons continuer à progresser et alors, rien ne nous empêchera d’être prétendants au titre pour la Coupe du monde 2026. Nous avons un entraîneur fantastique, une équipe vraiment forte et un esprit d’équipe formidable », souligne le désormais ex-capitaine.

Annoncé sur le départ au FC Barcelone, le milieu va peut-être découvrir le grand vide.

