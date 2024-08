İlkay Gündoğan quitte le Barça et retrouve City

Gundo is back !

Un petit tour et puis s’en va. Après une saison au FC Barcelone, İlkay Gündoğan fait déjà son retour à Manchester City. Le milieu de terrain allemand de 33 ans, libéré par le club catalan dans le but de faire quelques économies, retourne là où il a tout gagné. Pour le plus grand bonheur de Pep Guardiola, qui ne voulait pas du départ de son capitaine adoré il y a un an. « Je pars dans une situation difficile, mais si mon départ peut aider financièrement le club, cela me rend un peu moins triste », a-t-il indiqué sur son compte Instagram.

Approché par des clubs saoudiens, qatariens ou encore Galatasaray, Gundo a fait le choix du cœur en retournant chez les Citizens, pour une durée d’un an (plus un an en option). L’amour du maillot… mais surtout des trophées. Lors de son précédent passage entre 2016 et 2023, il en avait raflé 14.

What you've all been waiting for… Welcome back to City, @IlkayGuendogan 🩵 pic.twitter.com/8VutEkQNRU — Manchester City (@ManCity) August 23, 2024

Allez, c’est bon, Manchester City est déjà assuré de gagner sa onzième Premier League.

