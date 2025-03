Erling Haaland établit un nouveau record avec Manchester City

Vous vous souvenez de celui qu’on surnommait le cyborg ?

S’il vit une saison un peu moins belle que les deux précédentes avec Manchester City, Erling Haaland affiche toujours des statistiques très impressionnantes. Face à Brighton ce samedi, l’attaquant norvégien a inscrit sur penalty son 29e but de la saison toutes compétitions confondues, son 21e en championnat. Une réalisation qui lui permet d’atteindre la barre des 100 actions décisives en Premier League, avec 84 buts et 16 passes décisives en 94 matchs. Il s’agit tout simplement d’un record, puisqu’aucun joueur n’avait atteint ce cap symbolique en moins de 100 matchs de Premier League (depuis la saison 1992-1993).

Erling Haaland makes more Premier League history 👏

His goal against Brighton gets him to 100 goals and assists faster than any other player! pic.twitter.com/8B9RnGlR9x

— Premier League (@premierleague) March 15, 2025