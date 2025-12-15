Pep Guardiola en attend plus d'un de ses joueurs

Le retour du meilleur joueur de Premier League 2023-2024 ?

Sur une série de cinq victoires en autant de matchs, Manchester City a peut-être trouvé sa vitesse de croisière cette saison. Un retour en forme difficile à décorréler de celui de Phil Foden, lui aussi revenu à un niveau intéressant avec 10 buts et 4 passes décisives en 21 matchs TCC, après un exercice 2024-2025 très loin de son standing.

Pourtant, et malgré son pion planté lors du dernier triomphe des siens contre Crystal Palace (0-3), Foden n’a pas vraiment répondu aux attentes de l’exigeant Pep Guardiola, critique envers lui en conférence post match : « Aujourd’hui, Phil, et je sais que les gens peuvent ne pas partager mon avis, n’a pas été bon ». La couleur a été donnée par le coach catalan, toujours attentif au contenu au-delà des stats : « Il a perdu beaucoup de ballons, il était trop pressé dans chacune de ses actions ».

Conseils d’un ami qui vous veut du bien

Après les reproches, l’entraîneur des Skyblues a fait preuve de pédagogie en indiquant les axes d’améliorations à suivre par son milieu offensif. « Phil doit gérer tempo, jouer avec plus de calme, garder le ballon, faire circuler, et au bon moment changer de rythme… au bon moment, provoquer l’explosion », a-t-il insisté.

Cependant, Guardiola a également fini par relativiser les bémols du jeu du numéro 47 de Manchester City : « Au final, on le dit souvent : il est tellement jeune ! (25 ans, NDLR) Il a encore une grande marge de progression, il écoute, et malgré tout, il réalise une saison incroyable ».

Ouf, on avait cru perdre le calino-thérapeute originel.

