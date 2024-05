La Premier League confirme le meilleur joueur du championnat

Après la Football Writers’ Association, la Premier League elle-même.

Déjà tout heureux d’avoir été élu meilleur joueur de l’année aux FWA Awards, Phil Foden a eu le plaisir de remettre ça : en effet, la Premier League l’a elle aussi distingué comme le footballeur le plus fort de la saison du championnat anglais pour l’exercice 2023-2024 qui arrive à son terme.

"He's the best player right now in the Premier League" 💬

Here's just some of @PhilFoden's best bits from the season so far 💥 pic.twitter.com/7u9AjFdruG

— Manchester City (@ManCity) May 18, 2024