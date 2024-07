À bientôt 38 ans, l'incroyable Hulk frappe toujours aussi fort

Ne lui parlez pas d’âge.

Hulk fêtera ses 38 bougies le 25 juillet, mais il continue de mettre à mal les défenses du championnat brésilien. L’ancien international auriverde a vu double contre Vasco de Gama la nuit dernière (2-0). Un coup de boule à la 27e, puis une mine dans la cage vide à la 39e, et l’Atlético Mineiro revient à six points du top 5. Le capitaine du club noir et blanc a disputé l’intégralité du match, dans la lignée de son année 2024 remarquable. Fidèle aux postes, l’ancienne star du FC Porto a marqué 13 buts en 30 rencontres jouées en 2024. Un bilan à peine terni par le carton rouge reçu le mois dernier contre Palmeiras.

Vejam a categoria e a precisão do Scarpa neste cruzamento para o Hulk abrir o placar contra o Vasco! pic.twitter.com/1Vrua23BTj — Chico Maia (@chicomaiablog) July 22, 2024

Il n’aurait pas fait tâche à la Copa América…

