Botafogo, pour la gloire de l'OL ?

Les larmes ont perlé sur les joues des supporters et des joueurs de Botafogo présents au Monumental de Buenos Aires, habituel antre de River Plate (quadruple vainqueur de la compétition), lorsque l’arbitre Facundo Tello a fait retentir les trois coups de sifflet pour mettre un terme à la finale de Copa Libertadores 2024. En s’imposant trois buts à un face à l’Atlético Mineiro de Hulk malgré une rencontre disputée à dix contre onze pendant plus de 90 minutes, les protégés d’Artur Jorge n’ont jamais laissé leurs adversaires du jour revenir à hauteur, malgré la réduction de l’écart d’Edu Vargas au début du second acte. Trois ans après sa relégation en Série B brésilienne, la troisième au XXIe siècle après celles de 2002 et 2014, le Botafogo de Futebol e Regatas est venu arracher sa première Libertadores. Un parcours au parfum d’épopée, puisque le Glorioso disputait ce samedi son 17e match dans la compétition cette saison, après avoir commencé l’aventure au mois de février face aux Boliviens d’Aurora, lors du 2e tour des qualifications (1-1, 6-0).

John Textor, homme providentiel ?

Cette victoire, c’est également celle d’un homme, John Textor, honni à Lyon, mais devenu idole à Botafogo. L’Américain est arrivé à la tête du club en 2022, juste après la remontée dans l’élite et juste après la promulgation de la Loi n°14.193/2021 créant le statut particulier de société anonyme de football (SAF) pour les clubs brésiliens et promouvant un modèle basé sur des règles de gouvernance, de contrôle et des moyens de financement spécifiques au football. Le singulier homme d’affaires a donc restructuré le club alvinegro en optant pour un modèle de SAF à la place du statut d’association qui régissait jusque-là les statuts de Botafogo. Exit donc la gouvernance par les socios et l’objectif de non lucrativité, place à l’Eagle Football Holdings qui se voit ainsi transférer les actifs du club. Au total, Johnny a racheté 90% de l’institution, soit au moins 350 millions de réaux brésiliens (environ 63 millions d’euros). Pour redresser le « Glorieux », Textor n’a pas lésiné sur les moyens. Dès son arrivée l’Américain a promis l’investissement minimal de 400 millions de réaux (brésiliens) au cours de ses dix premières années (environ 77 millions d’euros) de gouvernance, dont 100 millions la première année, 100 millions la deuxième et 50 la troisième.

À l’orée de la saison 2024, la SAF noir et blanc a investi 373,2 millions de réaux, notamment lors des différents mercatos, avec les arrivées de Thiago Almada (137,4 millions de réaux, soit 19,5 millions d’euros) et Luiz Henrique (106,6 millions, soit 16 millions d’euros), les deux transferts les plus chers de l’histoire du foot brésilien. Almada et Henrique ont d’ailleurs été des hommes clés de cette finale, en particulier le dernier cité, qui a inscrit le premier but de la soirée et provoqué un penalty. Aujourd’hui, Botafogo est toujours en lice pour rentrer un impensable doublé Libertadores-championnat, réalisé seulement trois fois dans l’histoire du pays (Santos en 1962 et 1963, Flamengo en 2019) ; mais attention, car l’an passé, le club de Rio avait réussi à laisser filer le titre malgré une avance de treize points au cours de la deuxième partie de saison, Textor mangeant même par la suite une suspension d’un mois et demi pour avoir crié à la corruption. Le ricain a aussi pris l’habitude de se défouler sur ses entraîneurs, qui ont défilé (six ont été poussés dehors en moins d’un an) avant que Jorge ne s’installe définitivement. Il n’en demeure pas moins qu’au pays de la samba, Textor s’est forgé une image de « sauveur » auprès de ses supporters.

Économiquement, pourtant, la réalité est à nuancer. Selon Eagle Football, Botafogo a augmenté ses recettes de 225% en 2023. Mais la holding conserve une dette de 1,03 milliard de réaux – dont 40% à court terme, donc à rembourser prochainement – avec une dette d’emprunt s’élevant à 429 millions de réaux. Textor a ainsi développé un modèle de gestion dans lequel ses clubs sont reliés entre eux par une forme d’interdépendance et de nombreux joueurs transitent d’une équipe à une autre, à l’instar d’Ernest Nuamah, Lucas Perri ou Jeffinho. Un système de vase communicants au niveau sportif, mais également économique. La victoire en Libertadores représente donc une bouffée d’oxygène pour les comptes des clubs de Textor, dont la puissance financière reste opaque, notamment pour l’OL qui pourrait être relégué administrativement en Ligue 2, à l’issue de la saison, par la DNCG. La manne financière apportée par le titre de Botafogo (près de 23 millions d’euros) et la qualification au Mondial des clubs (environ 50 millions d’euros, c’est du moins ce que fait miroiter la FIFA) pourrait bien permettre de renflouer les caisses lyonnaises et finalement sauver les Gones d’ici la fin de saison. L’effet papillon de la multipropriété.

À dix pendant 90 minutes, Botafogo remporte la finale de Libertadores