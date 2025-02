John Textor jette sa médaille après la défaite de Botafogo

Du John dans le Textor.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Botafogo a perdu la finale de Recopa Sudamericana – l’équivalent sud-américain de la Supercoupe d’Europe – contre le Racing Club de Avellaneda. John Textor, propriétaire du club, a encore fait des vagues pendant la rencontre. Le cow-boy de la Ligue 1 s’est mué en mauvais perdant. Lors du second but concédé par son équipe, le businessman a été filmé en train de quitter sa loge en colère, comme le rapporte L’Équipe. Puis à la fin du match, contrarié de la défaite, il a balancé sa médaille de finaliste dans les tribunes. Il a ensuite justifié son geste : « Je ne prends pas les médailles de perdants. J’espère que le fan qui l’a récupérée va en profiter pour en tirer les leçons et la donner à quelqu’un d’autre car c’est une médaille de perdant. La saison commence maintenant ».

CALMA TEXTOR O ANO COMEÇA EM ABRIL pic.twitter.com/BnYzoawfly — CENTRAL DA NAÇÃO 🏆🏆🏆 (@centraldanacao) February 28, 2025

Une sortie qui n’a pas plu aux supporters cariocas

La médaille a été récupérée par un jeune fan de Botafogo, qui était partagé entre la satisfaction d’avoir obtenu un tel objet, et la déception à l’égard de son président : « Il (John Textor) est parti en lançant la médaille, il ne se soucie de rien, il ne se soucie que de Lyon. » Ce supporter a quand même déclaré à ESPN qu’il gardera cette médaille pour « toujours » a-t-il déclaré.

John Textor, dono da SAF do Botafogo, pegou a medalha de vice-campeão da Recopa e jogou para a torcida. "Não quer saber de nada ele [Textor], ele só quer saber do Lyon." - Torcedor do Botafogo. 📽️: Reprodução pic.twitter.com/27GyumdUke — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) February 28, 2025

Mauvais joueur ou mentalité de gagnant ?

