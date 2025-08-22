S’abonner au mag
Le Botafogo de Textor éliminé en Copa Libertadores

Botafogo quitte tôt la compétition.

Toujours sous l’égide de John Textor, Botafogo se déplaçait en Équateur pour affronter le LDU Quito en huitième de finale retour de la Copa Libertadores dans la nuit de jeudi à vendredi. Alors que les Brésiliens, avaient remporté le match aller à la maison 1-0, le club carioca s’est complètement écroulé dans le délicieux stade de Quito, La Casa Blanca, situé à 2850 mètres d’altitude.

Les millions de Textor n’ont rien changé

Rapidement essoufflés, les joueurs de Botafogo ont subi la loi du LDU Quito. Dès la septième minute, les Équatoriens ont ouvert le score par l’intermédiaire de l’international bolivien Gabriel Villamil avant que l’Argentin Lisandro Alzugaray n’aggrave la marque sur penalty en deuxième période.

Deux buts suffisants pour ruiner les espoirs des tenants du titre de la Libertadores, seulement auteurs de quatre frappes en 90 minutes. Malgré les 110 millions d’euros dépensés sur le marché des transferts depuis l’hiver dernier, le joujou de Textor prend donc déjà la porte.

Il va peut-être demander de l’argent à l’OL en guise de compensation.

La soirée ubuesque d'un supporter du Rayo Vallecano

