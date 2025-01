Un joueur de Quito se prend une balle perdue pendant ses vacances

Des vacances qui tournent au drame.

En pleine trêve hivernale, Richard Mina, défenseur central de LDU Quito, triple champion d’Équateur en titre (deux avec Quito, un avec Aucas), a vu ses vacances tourner au cauchemar. Dans la nuit de samedi à dimanche, le joueur de 25 ans a été touché par balle à la jambe alors qu’il rendait visite à sa famille dans son quartier d’enfance, Cristo del Consuelo. Une altercation dont il n’était qu’un spectateur malchanceux, selon la presse locale.

Sauvé par les cieux

Heureusement, plus de peur que de mal : Mina a été pris en charge rapidement et serait dans un état stable à l’hôpital. « Dieu l’a protégé », a confié un proche du joueur selon des propos relayés par RMC Sport. quand le club parle dans son communiqué d’un « état stable » et que les « examens n’indiquent aucune obligation de recourir à une opération ».

Pas sûr que l’auteur du tir bénéficie du même jugement divin, alors qu’une enquête est désormais ouverte pour le retrouver. Le pilier des Centrales aurait dû retrouver ses coéquipiers cette semaine pour préparer la saison 2025, mais devra évidemment repousser sa reprise.

Rage Quito.

