Roma-Juventus accouche d’un beau nul

Roma 1-1 Juventus

Buts : Shomurodov (49e) pour la Roma // Locatelli (40e) pour la Juventus

Un nul bien plaisant, pour une fois.

À l’occasion de la 31e journée de Serie A, la Roma et la Juventus se sont rendu coup pour coup ce dimanche. Avec un but chacune, des occasions dans tous les sens et beaucoup d’envie. En résumé, la Vieille Dame a ouvert le score peu avant la pause grâce à Manuel Locatelli à la suite d’un centre de Pierre Kalulu alors que la Louve lui a répondu juste après l’entracte via Eldor Shomurodov sur un corner mal repoussé. Les positions au classement restent donc figées, avec des visiteurs qui sont cinquièmes à deux unités du podium et qui conservent trois points d’avance sur leurs adversaires du jour (septièmes derrière la Lazio, vainqueur de l’Atalanta).

Un poteau, une barre et deux buts

Dans le détail, de nombreuses situations sont à évoquer. La première frappe de la rencontre signée Timothy Weah, le sauvetage de Kalulu, l’arrêt de Mile Svilar déviant la tentative de Nicolas Gonzalez sur la barre transversale, le poteau de Stephan El Shaarawy… Rien qu’en première période, les filets auraient pu trembler à trois ou quatre reprises. Les débats se sont calmés dans le second acte, mais pas l’intensité ni la détermination des deux équipes. Avec, finalement, aucun gagnant au bout d’un match qui ne méritait de toute façon pas de perdant.

Sinon, Randal Kolu Muni a encore démarré sur le banc…

⚽ SUPERBE REPRISE DE VOLÉE DE LOCATELLI ! Manuel Locatelli ouvre le score pour la Juventus Turin face à l'AS Rome (1-0) !#lequipeFOOT pic.twitter.com/XZr2Xrl164 — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 6, 2025

La Juve et la Roma se quittent sans vainqueur