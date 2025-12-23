Quand Pape Thiaw doit défendre Sadio Mané

La honte, il est attaquant et il a même pas marqué !

Facile vainqueur du Botswana pour son entrée en lice dans la CAN ce mardi (3-0), le Sénégal a réussi ses débuts et confirme qu’il fait partie des favoris à la victoire finale. Si Nicolas Jackson y est allé de son doublé avant que Chérif N’Diaye ne vienne sceller le score final, la star de l’équipe Sadio Mané est resté muet. Pas de quoi en faire un fromage me direz-vous ?

C’était sans compter sur les questions insistantes des journalistes, forçant le sélectionneur Pape Thiaw a du prendre la défense de son attaquant en conférence de presse d’après match. « Un joueur comme Sadio Mané sait ce qu’il faut faire, je n’ai même pas besoin de le juger. C’est quelqu’un qui est très important dans l’équipe, on connaît ses capacités, on sait ce qu’il peut nous apporter. Je vais le redire ici, c’est notre Cristiano Ronaldo et notre Messi », a-t-il déclaré.

Le Sénégal aux commandes du groupe D

Amené à réagir plus globalement sur la belle performance de ses Lions de la Teranga, Pape Thiaw s’est dit satisfait, saluant « le sérieux et le respect des consignes » de ses joueurs. « On sait que c’est important de bien débuter le premier match d’une compétition. On a vu que les garçons voulaient vraiment cette victoire. ils ont très bien joué, bravo à eux. […] Même si on aurait pu marquer plus de buts, moi ce que je retiens c’est le sérieux de mon équipe », a-t-il notamment déclaré.

La polémique gratuite n’a donc aucune limite.

