Lens écœure Troyes et file en quarts

ESTAC 2-4 RC Lens

Buts : Adeline (45e+4), Ripart (63e) pour l’ESTAC // Sotoca (41e), Sima (50e, 58e), Bulatović (52e)

Absolute cinema. Au terme d’une rencontre très disputée, le RC Lens, co-leader de Ligue 1, a fini par s’imposer face à une valeureuse ESTAC, première de Ligue 2. Si à la fin de la première période, les équipes se sont quittées dos à dos (1-1), les Artésiens sont rapidement montés en puissance avant de passer la deuxième au retour des vestiaires en collant trois buts en huit minutes aux hôtes. À l’image de Mathys Detourbet, les Troyens ont poussé jusqu’au bout pour arracher une qualification. En vain.

Du rythme jusqu’au coup de sifflet final

Voilà un rendez-vous qui n’a pas manqué d’intensité. Si les Troyens montrent les crocs pendant les dix premières minutes, ce sont bien les hommes de Pierre Sage qui ouvrent le score grâce à son capitaine Florian Sotoca (0-1, 41e), bien servi par un centre de… Matthieu Udol évidemment, numéro 10 dans le dos. Malgré cet avantage et un rythme effréné imposé à leurs adversaires, les Sang et Or craquent juste avant que Gaël Angoula ne siffle la pause. D’une superbe frappe à ras de terre, Martin Adeline trompe Robin Risser, battu par la déviation du malchanceux Kyllian Antonio (1-1, 45e+4).

Bien décidés à valider au plus vite leur billet pour les quarts, les Artésiens ont rapidement englouti les locaux en trois étapes : d’abord grâce à une tête d’Abdallah Sima (1-2, 50e) reprenant un centre de Celui-Dont-Les-Défenseurs-Adverses-Ne-Prononcent-Plus-Le-Nom, puis avec une réalisation d’Andrija Bulatović (1-3, 52e), et quelques instants plus tard en saupoudrant le tout d’un deuxième but de Sima (1-4, 58e). Il ne faut toutefois pas beaucoup de temps à l’immense Renaud Ripart pour redonner de l’espoir au peuple troyen, s’illustrant à son tour (2-4, 63e). Malgré plusieurs occasions franches pour l’ESTAC, et avec les premiers pas d’Allan Saint-Maximin avec son nouveau club, pas de miracle au stade de l’Aube : c’est bien Lens qui poursuit son chemin en Coupe de France.

Tout le monde a fini aux abois, chez les Aubois.

ESTAC (4-2-3-1) : Konaté – Titi, Donkor (Ouzenadji, 67e), Gambor, Monfray (c) – Chavalerin, Diop (El Idrissy, 73e) – Ifnaoui (Odede 4e, Bentayeb 67e), Adeline (Mille, 73e) , Detourbet – Ripart. Entraîneur : Stéphane Dumont.

RCL (3-4-3) : Risser – Ganiou, Antonio, Udol – Abdulhamid (Aguilar, 68e), Bulatovic, Haïdara (Sangare, 46e), Sarr – Sotoca (c) (Saïd, 61e), Sima (Saint-Maximin, 61e), Fofana (Masuaku, 81e). Entraîneur : Pierre Sage.

