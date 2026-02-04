S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • 8es
  • Troyes-Lens (2-4)

Lens écœure Troyes et file en quarts

SW
Lens écœure Troyes et file en quarts

  ESTAC 2-4 RC Lens

Buts : Adeline (45e+4), Ripart (63e) pour l’ESTAC // Sotoca (41e), Sima (50e, 58e), Bulatović (52e)

Absolute cinema. Au terme d’une rencontre très disputée, le RC Lens, co-leader de Ligue 1, a fini par s’imposer face à une valeureuse ESTAC, première de Ligue 2. Si à la fin de la première période, les équipes se sont quittées dos à dos (1-1), les Artésiens sont rapidement montés en puissance avant de passer la deuxième au retour des vestiaires en collant trois buts en huit minutes aux hôtes. À l’image de Mathys Detourbet, les Troyens ont poussé jusqu’au bout pour arracher une qualification. En vain.

Du rythme jusqu’au coup de sifflet final

Voilà un rendez-vous qui n’a pas manqué d’intensité. Si les Troyens montrent les crocs pendant les dix premières minutes, ce sont bien les hommes de Pierre Sage qui ouvrent le score grâce à son capitaine Florian Sotoca (0-1, 41e), bien servi par un centre de… Matthieu Udol évidemment, numéro 10 dans le dos. Malgré cet avantage et un rythme effréné imposé à leurs adversaires, les Sang et Or craquent juste avant que Gaël Angoula ne siffle la pause. D’une superbe frappe à ras de terre, Martin Adeline trompe Robin Risser, battu par la déviation du malchanceux Kyllian Antonio (1-1, 45e+4).

Bien décidés à valider au plus vite leur billet pour les quarts, les Artésiens ont rapidement englouti les locaux en trois étapes : d’abord grâce à une tête d’Abdallah Sima (1-2, 50e) reprenant un centre de Celui-Dont-Les-Défenseurs-Adverses-Ne-Prononcent-Plus-Le-Nom, puis avec une réalisation d’Andrija Bulatović (1-3, 52e), et quelques instants plus tard en saupoudrant le tout d’un deuxième but de Sima (1-4, 58e). Il ne faut toutefois pas beaucoup de temps à l’immense Renaud Ripart pour redonner de l’espoir au peuple troyen, s’illustrant à son tour (2-4, 63e). Malgré plusieurs occasions franches pour l’ESTAC, et avec les premiers pas d’Allan Saint-Maximin avec son nouveau club, pas de miracle au stade de l’Aube : c’est bien Lens qui poursuit son chemin en Coupe de France.

Tout le monde a fini aux abois, chez les Aubois.

ESTAC (4-2-3-1) : Konaté – Titi, Donkor (Ouzenadji, 67e), Gambor, Monfray (c) – Chavalerin, Diop (El Idrissy, 73e) – Ifnaoui (Odede 4e, Bentayeb 67e), Adeline (Mille, 73e) , Detourbet – Ripart. Entraîneur : Stéphane Dumont.

RCL (3-4-3) : Risser – Ganiou, Antonio, Udol – Abdulhamid (Aguilar, 68e), Bulatovic, Haïdara (Sangare, 46e), Sarr – Sotoca (c) (Saïd, 61e), Sima (Saint-Maximin, 61e), Fofana (Masuaku, 81e).  Entraîneur : Pierre Sage.

Un gardien bien connu des pelouses de France prend sa retraite

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Logo de l'équipe RC Lens
Seko FOFANA of Lens during the French Ligue 1 Uber Eats soccer match between Lens and Rennes at Stade Bollaert-Delelis on August 27, 2022 in Lens, France. (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport)
Seko FOFANA of Lens during the French Ligue 1 Uber Eats soccer match between Lens and Rennes at Stade Bollaert-Delelis on August 27, 2022 in Lens, France. (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport)
  • Paris sportifs
Pronostic Troyes Lens : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Pronostic Troyes Lens : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Pronostic Troyes Lens : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!