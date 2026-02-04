Pau interdit de recrutement par la FIFA

C’est Pau juste ! Depuis ce lundi, le Pau FC figure sur la liste noire des clubs frappés d’une interdiction d’enregistrement par la FIFA. Une sanction loin d’être anodine, puisque les Maynats sont interdits de recrutement de tout joueur de plus de 15 ans pour… trois mercatos (jusqu’à l’été 2027), comme l’a révélé Ouest-France ce mardi.

Le club palois est sanctionné dans le cadre d’un litige lié à la situation de Mouhamed Diouf. L’attaquant sénégalais de 20 ans avait signé dans le Béarn en janvier 2025 en provenance du Dakar Sacré-Cœur. Son contrat n’avait toutefois pas été homologué par la LFP en raison de documents administratifs manquants. Pau avait dès lors considéré l’accord comme caduc. Les représentants du joueur ont donc saisi la FIFA afin de faire reconnaître ses droits.

La chambre des litiges de l’instance internationale a finalement condamné le Pau FC à verser 150 000 euros au joueur, au titre d’arriérés de salaire et du préjudice subi, en plus de l’interdiction de recrutement pour 18 mois. « Cette décision rappelle avec force que les clubs ne peuvent impunément méconnaître leurs obligations contractuelles », a rappelé dans un communiqué maître Laurent Fellous, avocat au barreau de Paris.

Le Barça, Chelsea, Pau : même les plus grands ne sont pas à l’abri d’une interdiction de mercato.

Un entraîneur de Ligue 2 prend la porte