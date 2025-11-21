Ligue 2 : une boulette d’Esteban Salles plombe Pau

Quel dommage…

Alors que Pau menait contre Le Mans lors de la quinzième journée de Ligue 2 et était en passe de monter sur le podium, tout s’est écroulé : les locaux ont vu Esteban Salles foirer totalement un dégagement et offrir l’égalisation aux visiteurs via un but marqué contre son camp par le malheureux Anthony Briançon, ce dernier tentant de sauver la boulette de son gardien. Lequel peut s’en vouloir, puisque son équipe s’est finalement inclinée. Il y a cependant pire, puisque Bastia a encore perdu à Annecy, la lanterne rouge s’enfonçant en troisième division match après match.

Adeline la joue fine

Martin Adeline, lui, peut au contraire avoir le sourire : en inscrivant la seule réalisation de la rencontre entre Laval et Troyes, le gamin de 21 ans permet à l’ESTAC de confirmer son leadership au classement. Pendant ce temps-là, Rodez et Dunkerque n’ont pas réussi à se départager malgré un tremblement de filet de chaque côté. À noter, enfin, la petite remontada signée Boulogne-sur-Mer : mené depuis la demi-heure de jeu par Grenoble, le nouveau seizième a su parfaitement réagir en plantant trois pions en l’espace de douze petites minutes.

Vraiment pas une bonne saison, pour le Sporting…

Boulogne-sur-Mer 3-1 Grenoble

Buts : Fatou (69e, SP), Platret (80e) et Burlet (81e) pour Boulogne-sur-Mer // Benet (35e, SP) pour Grenoble

Rodez 1-1 Dunkerque

Buts : Ponti (63e) pour Rodez // Robinet (30e) pour Dunkerque

Annecy 1-0 Bastia

But : Lajugie (34e)

Laval 0-1 Troyes

But : Adeline (48e)

Pau 1-2 Le Mans

Buts : Touzghar (5e) pour Pau // Briançon CSC (27e) et Gueye (32e, SP) pour Le Mans

