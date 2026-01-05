Fabio Capello : « Les arbitres sont comme une mafia »

Nostalgique de Pierluigi Collina ?

Dans une interview accordée à Marca, Fabio Capello a sorti la mitrailleuse lourde contre la VAR et ceux qui la manient. « Les arbitres forment une mafia. Ils refusent d’utiliser d’anciens joueurs pour la VAR », balance l’ancien entraîneur de l’AC Milan et du Real Madrid, persuadé que le mal vient de là : des décisions prises par des gens qui n’ont jamais vraiment joué. « Un joueur est touché au visage, tombe, et on siffle. Mais pourquoi ?! Si je fais 1,90 m et l’autre 1,75 m, mon bras arrive à sa tête, c’est normal. Tout ça me rend fou, complètement fou. » Ambiance.

Du ballon, pas des tableaux noirs

Il affirme même avoir bossé sur des situations avec l’UEFA : verdict, plus de la moitié des penaltys sifflés n’en étaient pas. Et comme souvent, le débat glisse vers un malaise plus profond : le football italien. Trop peu d’Italiens dans les grands clubs, une formation obsédée par la tactique dès l’enfance, et plus assez de ballon. « À 12 ans, on fait déjà des exercices tactiques… alors qu’il faudrait apprendre à passer, contrôler, jouer. »

De la bonne humeur pour commencer l’année.