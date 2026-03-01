S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J24
  • Marseille-Lyon (3-2)

Les notes d’OM-OL

Par Léo Tourbe
9 Réactions
Les notes d’OM-OL

Absent pendant 80 minutes dans cet Olympico, c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui s’est mué en héros pour l’OM... alors que les Lyonnais pensaient que Rémi Himbert (4 ans) leur avait offert la victoire.

Olympique de Marseille

igor-paixao

Igor Paixão

Vinicius va faire un super joker en sortie de banc cet été avec la Seleção.

Note de la rédaction 8.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

pierre-emerick-aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang

Il a été tellement fantomatique dans ce match que la défense lyonnaise a fini par l’oublier.

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

mason-greenwood

Mason Greenwood

Plus de passements de jambes que de bons choix.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Palmieri

Emerson Palmieri

C’était le risque de ce voyage à Marbella : confondre le barman de la boîte de nuit du Pangea avec Emerson au moment de rapatrier l’effectif. On espère que ses mojitos sont meilleurs que ses remises en une touche.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

hamed-junior-traore

Hamed Junior Traorè

Il a passé son temps à demander pardon pour ses contrôles horribles. Personne ne s’était autant excusé depuis la Sexion d’Assaut.

Note de la rédaction 3.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

leonardo-balerdi

Leonardo Balerdi

D’habitude, il nous sort une cagade en première mi-temps. Cette fois on a dû attendre la 76e. L’effet Beye ?

Note de la rédaction 5.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Olympique lyonnais

Rémi Himbert

Marquer au Vélodrome alors qu’on n’a vécu que quatre anniversaires… ça part en sucette les projets Mbappé.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

corentin-tolisso

Corentin Tolisso

Dommage que les bovins n’aient plus leur place au salon de l’agriculture parce que Corentin aurait fait fermer quelques bouches. Personne n’est capable de brouter autant de pelouse que lui en 90 minutes.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

RESIZER_bf639fdcf9

Endrick

Il ne pouvait frapper qu’en faisant des lobs. Sa touche L1 est cassée, faut qu’il change la manette.

Note de la rédaction 5.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Tyler-Morton

Tyler Morton

Paulo Fonseca a inventé une nouvelle sanction pour les joueurs qui arrivent en retard : combiner avec Tessman.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

c74769d0ae080deb443f6d639b674b265dc7ebba

Tanner Tessmann

Inspiré par la performance de ses compatriotes américains en patinage artistique lors des JO, il a tenté de glisser partout sur la patinoire du Vélodrome. 8 pour le style, 2 pour le foot.

Note de la rédaction 2/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

roman-yaremchuk

Roman Yaremchuk

Encore un qui se prend pour Ludovic Ajorque…

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

Par Léo Tourbe

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Un club français va-t-il gagner une Coupe d'Europe cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 9h
127
51
32
Revivez Marseille-Lyon (3-2)
Revivez Marseille-Lyon (3-2)

Revivez Marseille-Lyon (3-2)

Revivez Marseille-Lyon (3-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.