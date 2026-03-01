- Ligue 1
- J24
- Marseille-Lyon (3-2)
Les notes d’OM-OL
Absent pendant 80 minutes dans cet Olympico, c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui s’est mué en héros pour l’OM... alors que les Lyonnais pensaient que Rémi Himbert (4 ans) leur avait offert la victoire.
Olympique de Marseille
Igor Paixão
Vinicius va faire un super joker en sortie de banc cet été avec la Seleção.
0 note(s)
Pierre-Emerick Aubameyang
Il a été tellement fantomatique dans ce match que la défense lyonnaise a fini par l’oublier.
0 note(s)
Mason Greenwood
Plus de passements de jambes que de bons choix.
0 note(s)
Emerson Palmieri
C’était le risque de ce voyage à Marbella : confondre le barman de la boîte de nuit du Pangea avec Emerson au moment de rapatrier l’effectif. On espère que ses mojitos sont meilleurs que ses remises en une touche.
0 note(s)
Hamed Junior Traorè
Il a passé son temps à demander pardon pour ses contrôles horribles. Personne ne s’était autant excusé depuis la Sexion d’Assaut.
0 note(s)
Leonardo Balerdi
D’habitude, il nous sort une cagade en première mi-temps. Cette fois on a dû attendre la 76e. L’effet Beye ?
0 note(s)
Olympique lyonnais
Rémi Himbert
Marquer au Vélodrome alors qu’on n’a vécu que quatre anniversaires… ça part en sucette les projets Mbappé.
0 note(s)
Corentin Tolisso
Dommage que les bovins n’aient plus leur place au salon de l’agriculture parce que Corentin aurait fait fermer quelques bouches. Personne n’est capable de brouter autant de pelouse que lui en 90 minutes.
0 note(s)
Endrick
Il ne pouvait frapper qu’en faisant des lobs. Sa touche L1 est cassée, faut qu’il change la manette.
0 note(s)
Tyler Morton
Paulo Fonseca a inventé une nouvelle sanction pour les joueurs qui arrivent en retard : combiner avec Tessman.
0 note(s)
Tanner Tessmann
Inspiré par la performance de ses compatriotes américains en patinage artistique lors des JO, il a tenté de glisser partout sur la patinoire du Vélodrome. 8 pour le style, 2 pour le foot.
0 note(s)
Roman Yaremchuk
Encore un qui se prend pour Ludovic Ajorque…
0 note(s)
Donner une note
-
⇞ou
⇟
Passer d'un joueur à l'autre.
-
←
→
↓
↑
Choisir une note.
-
Enter
Valider la note.
-
Echap
Fermer le clavier.
Par Léo Tourbe