  • Iran
  • Esteghlal

Sous contrat avec un club iranien, Munir El Haddadi a quitté le pays en voiture

Nouvelles rassurantes.

Voilà quelques mois que l’on avait perdu de vue Munir El Haddadi, l’ancien espoir du Barça, qui avait ensuite écumé plusieurs écuries de Liga. Désormais âgé de 30 ans, le Marocain évolue depuis plusieurs mois à Esteghlal, en première division iranienne. Suite aux récents bombardements américains et israéliens, le joueur a déjà quitté le pays, en prenant la route lui-même. Sur son compte Instagram, il a donné des nouvelles positives. « Hier, nous avions l’intention de quitter le pays par avion, mais nous avons finalement été évacués de l’avion et n’avons pas pu décoller. Le club m’a fourni une voiture pour que je puisse quitter le pays par la route et, grâce à cela, j’ai pu passer la frontière sans problème. Je suis actuellement en sécurité en Turquie et j’arriverai en Espagne dans les prochaines heures. Merci à tous pour votre soutien », a-t-il écrit dans une story.

Vendredi, Antonio Adán, portier espagnol lui aussi sous contrat avec Esteghlal, avait déjà quitté le pays en avion.

En Iran pendant les bombardements, un international haïtien raconte ses galères

