Un renfort arrive en équipe de France

Le grand écart. Dixième au classement de la Première Ligue avec Saint-Étienne, Alice Pinguet va s’offrir une bonne bouffée d’oxygène. La jeune gardienne a été appelée par Laurent Bonadei pour renforcer l’effectif de l’équipe de France, alors que Pauline Peyraud-Magnin et Constance Picaud ont montré quelques incertitudes physiques.

𝗔𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗶𝗻𝗴𝘂𝗲𝘁 𝗲𝗻 𝗿𝗲𝗻𝗳𝗼𝗿𝘁 💪 En stage avec les U23 féminines depuis le début de la semaine, la gardienne de l'ASSE intègre le groupe des A ce dimanche. pic.twitter.com/pdIeZeFkGV — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) March 1, 2026

Les Bleues entament ce mardi 3 mars (20h30) leur campagne de qualification pour le Mondial 2027 face à l’Irlande, pays qui a battu les Bleues en juillet 2024. Elles accueilleront la Pologne ensuite. Le gros morceau de la poule, les Pays-Bas, sera au menu en avril.

From l’État to Brasilia ?

Selma Bacha et Naomi Feller forfaits pour le début des éliminatoires de la Coupe du monde 2027