Les coiffeuses françaises offrent à l’Irlande sa première victoire des qualifications à l’Euro 2025

Irlande 3-1 France

Buts de : O’Sullivan (66e), Russell (76e) et Patten (90e) pour les Girls in Green // Becho (79e) pour les Bleues

En déplacement dans un stade de sports gaéliques à Cork (Irlande) ce mardi, les remplaçantes tricolores ont réconcilié le public du Páirc Uí Chaoimh avec le football. Pour conclure leur campagne de qualification à l’Euro 2025, les Bleues se sont même inclinées 3-1 face à des Irlandaises dernières de leur groupe avec 0 point jusqu’ici. Un résultat décevant mais qui permet tout de même à la France de conserver la première place de sa poule et son siège de tête de série, grâce au match nul 0-0 entre l’Angleterre et la Suède. On est en tout cas bien loin de la répétition générale rassurante avant de démarrer les Jeux olympiques le 25 juillet prochain face à la Colombie.

Au-delà de ce contexte tristounet, place aux excuses : au coup d’envoi, Hervé Renard avait changé 100% de son XI par rapport à celui qui s’est imposé 2-1 face à la Suède vendredi. Pire même : au sein du XI, cinq joueuses ne disputeront pas les Jeux olympiques (réservistes ou exclues). Et ça s’est rapidement vu. La défense expérimentale a failli se faire surprendre très tôt, lorsque lâchée par son arrière-garde, Constance Picaud manque sa sortie et se reprend à l’arrache au pied devant Julie-Ann Russel (3e). C’est encore elle qui va forcer sur cette charnière Lakrar-Samoura bancale quelques minutes plus tard (14e et 15e), avant de cette fois-ci trouver une Picaud qui se couche bien (18e).

Punies malgré les changements

Devant ce n’est pas vraiment plus probant devant, puisque Julie Dufour, alignée en faux-pied à droite pour sa 6e sélection, mange la feuille sur ses percées en profondeur (9e, 23e). Derrière, ligne de trois avec Selma Bacha pivotant de temps à autre en numéro 6, Léa Le Garrec, qui ne compte que cinq titularisations en Bleues, et Amandine Henry, n’est pas plus satisfaisante. Seules lueurs : les drop de Le Garrec, en hommage à Nolann (26e, 30e) et les tentatives en solitaire de Bacha (32e, 35e). Les Bleues auraient même pu être punies si la VAR avait vu cette main qui traîne de Maëlle Lakrar – sortie sur blessure en deuxième période avec une épaule qui a lâché – pour détourner une tête de Louise Quinn (33e) ou si Leanne Kiernan avait mieux jouer son coup après avoir débordé Estelle Cascarino (45e).

Au retour des vestiaires, sa soeur Delphine entre et signe après 30 secondes sur le pré la première vraie occaz tricolore de la partie (46e). Mais outre ce frisson tricolore, c’est surtout Constance Picaud qui tremble, s’imposant une première fois devant Jess Ziu (51e), puis Russell (52e), avant de capter un centre de la star locale Katie McCabe (53e). La VAR aurait pu une nouvelle fois signaler une faute dans la surface de Thiniba Samoura dans la défense (58e), mais les Irlandaises finissent par marquer lorsque, servie par Russell, Denise O’Sullivan envoie un tir croisé ras de terre dans les cages de Picaud (1-0, 66e). Julie-Ann Russell va même doubler la mise dans la foulée avec une frappe pleine lucarne après avoir humilié Elisa De Almeida (2-0, 76e).

Une lourde défaite historique, avant de lancer ses JO

Un but du break qui rend totalement fou les 18 399 spectateurs du Páirc Uí Chaoimh, trop heureux de voir enfin ses Girls in green gagner un match de football. La réduction du score par Vicki Becho en fin de partie sur un centre fuyant de Delphine Cascarino (2-1, 79e) n’entamera pas la joie des locales, loin de là. Et pour cause, la numéro 12 de l’Irlande, Anna Patten va venir ajouter son nom à la feuille de match d’une tête sur corner, devançant la néo-entrante Grace Geyoro (3-1, 90e). Jour de fête pour les Irlandaises, qui, en plus du soleil, ont le droit à une standing-ovation malgré leur élimination de la course à l’Euro 2025. Le bilan est plus dramatique pour les Bleues, qui en plus d’avoir pris trois buts en qualification pour la première fois depuis 20 ans, perdent Lakrar et Baltimore sur blessures.

Irlande (5-4-1) : Brosnan – Mannion, Hayes, Patten, Quinn, McCabe – Kiernan (Connolly, 87e), Littlejohn (Agg, 54e), O’Sullivan, Ziu (Barrett, 90e+5) – Russel. Sélectionneure : Eileen Gleeson.

France (4-3-3) : Picaud – Perisset, Lakrar (Geyoro, 62e), Samoura, E. Cascarino (De Almeida, 62e) – Le Garrec (Katoto, 81e), Henry, Bacha – Dufour (Diani, 70e), Becho, Baltimore (D. Cascarino, 46e). Sélectionneur : Hervé Renard.

