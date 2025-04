Mikel Arteta rage sur un penalty sifflé

Michel Der Zakarian et Mikel Arteta, même combat !

Alors que l’entraîneur de Caen a tancé l’arbitrage à cause d’un penalty non accordé contre Metz à la 90e minute, celui d’Arsenal a critiqué l’homme au sifflet en raison d’un péno donné à Everton. L’action a permis aux Toffees d’accrocher le nul face aux Gunners lors de la 31e journée de Premier League, et freine donc le dauphin de Liverpool dans la course au titre.

« Je ne pense pas que nous ayons concédé quoi que ce soit, l’arbitre décide d’accorder un penalty qui change le cours du match, a ainsi chargé l’Espagnol, en conférence de presse. Je suis là pour donner mon avis, j’ai vu l’action quinze fois. Selon moi, il n’y a jamais penalty. Si c’est le cas, alors Jake O’Brien doit être expulsé et Everton doit jouer à dix. »

Tout le monde fera mieux le week-end prochain, ou pas…

<iframe loading="lazy" title="Arsenal - Arteta remonté après le nul contre Everton : "Il n'y a jamais penalty"" frameborder="0" width="500" height="281" src="https://geo.dailymotion.com/player.html?video=x9hdoaa&" allowfullscreen allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; web-share"></iframe>

