Arsenal vient à bout d’Everton

Everton 0-1 Arsenal

But : Trossard (69e) pour Arsenal

80%, ou presque.

Tel était le pourcentage de possession de balle en faveur des Gunners, lorsque l’heure de jeu de cet Everton-Arsenal comptant pour la cinquième journée de Premier League a sonné. Le problème, c’est que les visiteurs n’avaient alors cadré que deux frappes. Dès lors, difficile d’envisager une victoire facile malgré une nette domination territoriale. Sauf qu’à vingt grosses minutes du terme, les favoris du dimanche ont enfin réussi à trouver la faille grâce à un tir croisé de Trossart (trouvé par Odegaard, auteur d’une passe décisive en retrait à la suite d’un corner joué à deux). Une action qui offre ainsi un précieux succès à la bande d’Arteta, quatrième à deux longueurs de Manchester City et de la tête du classement.

En réalité, les Canonniers ont bien fait trembler les filets dès la dix-neuvième minute… mais la réalisation de Martinelli, remplacé par le buteur du jour quelques instants plus tard en raison d’une blessure, a été refusée à cause d’une position de hors-jeu du Brésilien. Ødegaard s’est également procuré une grosse opportunité pour ouvrir le score juste après la mi-temps, Pickford repoussant sa tentative du gauche sans trop de difficultés. Le Norvégien a ensuite eu une situation de break, sans davantage de réussite. Insuffisant cependant pour les Toffees, longtemps solides et déterminés, bien qu’inoffensifs, qui s’engluent dans la zone rouge (dix-huitièmes avec une seule unité au compteur, et potentiellement lanternes rouges au regard des matchs en retard des deux autres relégables).

Et cette fois, pas de mauvaise surprise en fin de rencontre.

Everton (4-3-3) : Pickford – Young (Patterson, 87e), Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko – Gueye, Onana, Doucouré (Garner, 80e) – Danjuma, Beto (Calvert-Lewin, 66e), McNeil (Chermiti, 88e). Entraîneur : Dyche.

Arsenal (4-3-3) : Raya – White, Saliba, Gabriel, Zinchenko (Tomiyasu, 80e) – Rice, Vieira (Havertz, 80e), Odegaard – Saka, Nketiah (Jesus, 66e), Martinelli (Trossard, 24e). Entraîneur : Arteta.

