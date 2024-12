Pronostic Everton Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Face à Everton, Liverpool se reprend dans le derby de la Mersey

Ce samedi, la 15e journée de Premier League nous offre le traditionnel derby de Liverpool. L’an passé, chaque formation avait remporté une victoire sur son terrain, et Klopp avait quitté l’Angleterre avec un revers à Goodison Park (2-0) qui avait été également préjudiciable dans la course au titre. Everton vit une entame de championnat compliquée puisque le club se retrouve seulement à la 15e place avec 5 points de plus que le 1er relégable. En milieu de semaine, les hommes de Sean Dyche ont réalisé une excellente opération en disposant de Wolverhampton (4-0), avant-dernier. Lors de cette rencontre, les Toffees ont pu compter sur leurs joueurs défensifs puisque Young et Mangala ont marqué avant que le défenseur Dawson ne signe un doublé contre son camp. Cette victoire fait du bien après une série de 5 rencontres sans la moindre victoire. Battu lors de ses 2 premiers matchs à la maison, Everton s’est repris depuis en signant 5 réceptions sans le moindre revers.

En face, Liverpool rentre dans un moment clé puisqu’il possède certes 7 points d’avance sur son premier poursuivant mais cette période de décembre est intense. Si le titre ne se joue pas à ce stade, il peut se perdre. Actuellement, tout roule pour la bande à Arne Slot en tête de la Ligue des Champions et de la PL. Le week-end dernier, les Reds avaient frappé fort en dominant Manchester City à Anfield (2-0) avec un Salah de gala. En milieu de semaine, les partenaires de Van Dijk se déplaçaient à St James Park où il n’est jamais simple de s’imposer : City (nul) et Arsenal (défaite) en avait fait les frais. Dans une rencontre très ouverte, la défense de Liverpool a affiché des fébrilités inquiétantes. Brillant contre les Skyblues, Gomez a souffert face à Isak et Gordon, tout comme Kelleher pas irréprochable sur les 2 derniers buts des Magpies. Toutefois, Liverpool est reparti de Newcastle avec un nul spectaculaire (3-3) avec un Salah, auteur d’un nouveau doublé et qui a aussi frappé la barre. Le coaching opéré en cours de rencontre a été déterminant puisque les Szoboszlai, Diaz et Alexander-Arnold ont tout de suite eu un impact sur le match. Ces 3 éléments devraient être titularisés ce samedi pour apporter leur fraîcheur. Sous pression de ses poursuivants, Liverpool va vouloir s’imposer à Everton.

