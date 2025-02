Everton empêche Liverpool de remporter son centième derby

Buts : Beto (11e), Tarkowski (90e+8) pour les Toffees // Mac Allister (15e), Salah (73e) pour les Reds

Le dernier derby à Goodison Park…

Dans le match en retard de la quinzième journée de Premier League, Everton s’est offert un finish de rêve pour arracher le nul face à Liverpool dans le derby de la Mersey (2-2). Les Toffees sont parfaitement entrés dans la rencontre et ont rapidement ouvert le score, par l’intermédiaire de Beto (1-0, 11e), reprenant en une touche le coup franc vite joué de la part d’Everton et de Jarrad Branthwaite, profitant de la passivité d’Ibrahima Konaté. Les Reds sont aussitôt revenus à la hauteur de leur rival. Le Français s’est rattrapé en ouvrant bien pour Mohamed Salah, avant qu’Alexis Mac Allister ne coupe de la tête le centre de l’Égyptien (1-1, 15e).

Aussi bien rentré dans le deuxième acte, Everton a raté plusieurs occasions de reprendre l’avantage, d’abord avec une tête ratée d’Abdoulaye Doucouré (54e), puis par un hors-jeu de Jack O’Brien empêchant le but de Braithwaite d’être validé (67e). Moins impressionnante qu’il y a quelques semaines, l’équipe d’Arne Slot s’est au moins montrée efficace. Après un coup de billard dans la surface adverse, Salah prend ses responsabilités et envoie son tir au fond des filets (1-2, 73e). Passeur sur le premier but, l’Égyptien a effacé Andy Cole des tablettes en étant impliqué sur 22 réalisations à l’extérieur de son équipe cette saison, un record en Premier League, en seulement 24 matchs ! Le chiffre est passé à 23 dans la même soirée et, avec 9 buts dans le derby, il n’est plus qu’à une petite longueur de Steven Gerrard. Une bonne raison de rester au club.

Surtout qu’en rempilant, il pourrait remporter le centième derby de la Mersey de l’histoire de Liverpool. Au bout du bout, James Tarkowski a effectivement empêché les Reds de gagner en propulsant sa volée en lucarne (2-2, 90e+8). Alors que des supporters étaient déjà sur la pelouse, un long appel vidéo est intervenu, mais a confirmé la validité de ce but salvateur.

Mauvaise nouvelle à signaler : blessé au genou, Iliman Ndiaye est sorti en larmes.