Liverpool s’offre le derby du Merseyside

Liverpool 2-1 Everton

Buts : Gravenberch (11e) et Ekitike (28e) pour Liverpool // Gueye (57e) pour Everton

Reçu 5 sur 5.

Liverpool continue son début de saison canon en s’imposant contre Everton dans le derby du Merseyside (2-1) pour s’offrir un cinquième succès en autant de rencontres de Premier League.

Cette fois-ci, les Reds n’ont pas eu besoin d’attendre la 80e minute pour faire la différence, puisque tout s’est joué dans le premier acte grâce à la patte de Ryan Gravenberch. Le milieu néerlandais a d’abord été à la réception d’un centre millimétré de Mohamed Salah pour envoyer une reprise de volée parfaite dans la lucarne de Jordan Pickford (1-0, 11e). Avant de se muer en passeur pour Hugo Ekitike qui plante son 4e but de la saison avec Liverpool (2-0, 28e), soit autant que lors de tout son passage au PSG.

La deuxième période a été moins aboutie pour Liverpool qui a tremblé jusqu’au bout, à l’image de la réduction du score d’Idrissa Gueye (2-1, 57e) après une remise subtile en arrière de l’ancien Marseillais Iliman Ndiaye qui prouve son retour en forme. Tout comme Jack Grealish, au départ de l’action du but des Toffees, et encore en grande forme ce samedi.

Mais cela ne suffit pas pour battre Liverpool, qui continue son perfect.

