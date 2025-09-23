En League Cup, premiers buts pour Isak avec Liverpool et Buonanotte avec Chelsea

Promenades de santé.

En Angleterre, les seizièmes de finale de League Cup n’ont pas été très surprenants. Chelsea s’est fait peur jusqu’à la mi-temps, mais n’a eu besoin que de deux minutes pour s’imposer à Lincoln (2-1). Juste après l’égalisation du jeune Tyrique George, la 10 283e recrue des Blues, Facundo Buonanotte a marqué son premier but avec les Londoniens. Bonne nouvelle pour eux : ils peuvent jouer sur tous les tableaux cette saison.

Chelsea's Tyrique George thundered home a perfect volley to equalise for Chelsea against Lincoln ☄️ pic.twitter.com/FjzllKe1Re — Sky Sports Football (@SkyFootball) September 23, 2025

Ekitike buteur… et expulsé

Liverpool poursuit également sa route, bien emmené par Federico Chiesa. L’Italien a été titulaire et a enclenché le pressing pour devenir passeur décisif du premier but d’Alexander Isak avec les Reds, vainqueurs de Southampton (2-1). Le Suédois est sorti à la mi-temps, et son remplaçant, Hugo Ekitike, a permis aux Reds de s’imposer en fin de match. Le Français a eu la bonne idée d’enlever son maillot pour célébrer son but… sauf qu’il avait déjà écopé d’un carton jaune. Il manquera donc le déplacement de Liverpool à Crystal Palace ce week-end.

Ça passe également pour Wolverhampton, qui ne gagne qu’en League Cup cette saison. Après un premier succès contre West Ham, les Wolves ont battu Everton (2-0). Excepté Burnley, défait (1-2) contre Cardiff, les favoris passent. C’est le cas de Brighton, qui enregistre son deuxième 6-0 d’affilée en League Cup, cette fois à Barnsley. Diego Gómez, 22 ans, a marqué un quadruplé, dont une magnifique reprise de volée pour le 3-0. Fulham, contre Cambridge United (1-0) et Wrexham, contre Reading (2-0) se qualifient aussi pour les huitièmes de finale.

Avec Diego Gómez, on tient peut-être le but de la saison.

