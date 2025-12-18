Un ex de l’ASSE régale en finale de la Coupe arabe

Jordanie 2-3 (A.P.) Maroc

Buts : Olwan (48e, 68e) // Tannane (4e), Hamdallah (87e, 100e)

Treize ans après, c’était le moment.

Le Maroc a remporté la deuxième Coupe arabe de son histoire en dominant la Jordanie ce jeudi au bout d’une finale intense (2-3). Les Lions de l’Atlas ont vite mené au score grâce à l’inspiration d’Oussama Tannane : l’ancien joueur de l’AS Saint-Étienne a eu le culot de tenter un lob depuis sa propre moitié de terrain… et il a eu raison (4e).

OUT OF THIS WORLD 🌍 🇲🇦 Oussama Tannane scores a truly incredible opening goal in the FIFA Arab Cup Qatar 2025™ final 🔥#FIFArabCup #Morocco pic.twitter.com/MIW84y1Tnd — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 18, 2025

La Jordanie a renversé la table par l’intermédiaire du meilleur buteur du tournoi, Ali Olwan, auteur d’un doublé (48e, 68e). Au bord du précipice, le Maroc a finalement arraché la prolongation grâce à Abderrazak Hamdallah (87e), qui a ensuite remis le couvert pour inscrire le but du titre (100e).

Et maintenant, la CAN !

Deux finales en moins de 24 heures au Qatar