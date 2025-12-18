S’abonner au mag
  France
  Olympique de Marseille

L’OM a le champ libre pour mener des travaux au Vélodrome

QB
Grande annonce pour l’avenir du Vélodrome

On s’était dit rendez-vous dans 15 ans.

L’OM et la ville de Marseille ont trouvé un accord sur l’occupation du stade Vélodrome. Les deux parties peuvent voir venir, puisque la nouvelle convention a été établie pour 15 ans, soit jusqu’en 2041.

« Une bonne nouvelle pour tout le monde », dixit Pablo Longoria, qui estime que « le stade doit évoluer » pour optimiser les revenus commerciaux. Le communiqué du club souligne la possibilité d’engager, « de façon progressive, des investissements destinés à améliorer l’expérience des supporters et des visiteurs, à renforcer les dispositifs de sécurité, ainsi qu’à valoriser les espaces du stade ».

L’OM pourra donc se projeter sur la durée et accroître ses revenus. La municipalité aussi, puisque le loyer va augmenter de plus d’un million d’euros : l’OM paiera désormais un montant estimé à 9,4 millions par an.

Benoît Payan vient de gratter quelques voix supplémentaires pour les municipales.

Pablo Longoria est clair sur l’avenir de Roberto De Zerbi à l’OM

QB

