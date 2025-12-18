S’abonner au mag
Mondial 2034 : l’Arabie saoudite va devoir revoir sa facture à la basse pour ses stades

JE
Premiers cailloux sur le chemin du Mondial 2034, projet phare saoudien.

Comme le rapporte The Guardian, la construction des stades pour la Coupe du monde 2034 en Arabie saoudite rencontre des problèmes. La cause des retards semble être la volonté du Fonds public d’investissement (PIF) d’Arabie saoudite, de réduire les coûts.

Comme l’ont indiqué au Guardian des cabinets d’architecture impliqués, ils ont été priés de revoir leurs plans pour les stades de la Coupe du monde. Il leur aurait été précisé que les projets de construction initiaux étaient trop coûteux. Ainsi, dans de nombreux cas, les travaux ne pourront commencer qu’avec retard.

La dimension géopolitique derrière les coupes budgétaires

À ce jour, seuls trois chantiers de stades ont été lancés. Au total, 11 nouvelles constructions et 4 rénovations de stades existants sont prévues. Il n’est donc guère surprenant que des rumeurs circulent, suggérant que le nombre des quinze stades initialement prévus pourrait être réduit.

Un cabinet d’architecture impliqué dans le projet aurait été menacé de perdre son contrat s’il ne parvenait pas à réduire drastiquement les coûts. Cette politique d’austérité pourrait s’expliquer par la faiblesse actuelle des prix du pétrole, le Fonds public d’investissement saoudien restant fortement dépendant des revenus pétroliers du royaume.

Les cheikhs vont-ils voir leur trésorerie se tarir ?

On connaît l’affiche de la finale de la Coupe arabe !

JE

