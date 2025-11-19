S’abonner au mag
L'Algérie sérieuse avant d'attaquer la CAN

Jamais deux sans treize.

Au stade Prince-Abdullah-al‑Faisal à Jeddah, l’Algérie a planté un 2-0 sec face à l’Arabie saoudite de Hervé Renard, ce mardi soir. D’entrée, les Saoudiens ont joué leur jeu, mais l’Algérie a vite verrouillé le tout, bloc compact, transitions rapides et la différence faite aux bons moments : un penalty transformé par Riyad Mahrez à la 75e minute, puis un joli but de Rafik Belghali (85e) pour sceller le deal. 

Dans une équipe privée de quelques cadres (notamment Gouiri et Belaïli), cette prestation rassure un tout petit peu sur les capacités des hommes de Vladimir Petković à proposer un jeu cohérent.

Hadj Moussa à la baguette, Belghali en digne remplaçant d’Atal

Dans ce succès, c’est Anis Hadj Moussa qui a le plus chauffé la pelouse. L’ailier du Feyenoord a provoqué le penalty que Mahrez transforme, avant d’être à l’origine du second but, éclatant, maîtrisé. Et derrière lui, Belghali profite du créneau laissé libre par les aléas de Youcef Atal. Appelé pour occuper ce couloir droit souvent sinistré par les blessures, il s’installe comme un intérim crédible : solide défensivement, percutant offensivement, buteur de surcroît.

L’Algérie ne fait pas acte de présence. Avec Hadj Moussa en feu et Belghali qui monte, elle a l’air presque prête à jouer la CAN 2025 au Maroc sérieusement.

Allez, sortez des poules au moins.

