Olivier Létang et Bruno Genesio furieux contre l’arbitre de Lille-Rennes

Les Lillois n’ont pas du tout, mais alors pas du tout digéré l’expulsion d’Alexsandro dès le premier quart d’heure de jeu contre Rennes, ce samedi soir. Dans le viseur du LOSC depuis le derby contre Lens, Eric Wattellier en a pris pour son grade au stade Pierre-Mauroy.

Dans les tribunes, c’est une chose, mais également de la part des dirigeants lillois. Fidèle à son habitude, le président Olivier Létang est descendu de sa tribune dès la 25e minute, menaçant de ne pas voir revenir son équipe en seconde période. L’ancien Rennais a poursuivi sur le chemin des vestiaires à la pause, s’en prenant à l’arbitre.

Quelques minutes plus tôt, Bruno Genesio avait dû être retenu par trois de ses joueurs sur la pelouse, alors qu’il prenait la direction du corps arbitral, sorti sous les huées des supporters lillois.

Bonne ambiance.

