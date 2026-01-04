Habib Beye ne goûte pas à l'attitude d'Olivier Létang

Olivier Létang se fait des copains.

Le président lillois a commencé l’année par une défaite et surtout par une énorme colère à la pause de Lille-Rennes, n’ayant pas digéré le carton rouge reçu par Alexsandro et expliqué après la rencontre par l’arbitre Eric Wattellier.

Beye veut du soutien pour les arbitres

En conférence de presse, où ne s’est pas présenté Bruno Genesio, Habib Beye a fait comprendre qu’il n’était pas vraiment fan de l’attitude du dirigeant du LOSC, connu pour ses coups de gueule contre l’arbitrage : « Un peu à son habitude, le président lillois a tenté de créer un contexte. Ça ne devrait plus jamais arriver dans le foot. Je le dis à Lille, je dirais la même chose si c’était au Stade rennais. Il faut aider les acteurs du jeu, footballeurs comme arbitres, et ce type de pression à la mi-temps déstabilise tout un contexte. »

Relancé un peu plus tard, l’entraîneur rennais est resté sur la même ligne. « Pour moi, le terrain appartient aux acteurs, donc aux joueurs et aux staffs, à personne d’autre. Je ne suis pas celui qui va dire que ça n’arrive pas ailleurs, mais je trouve que ce n’est pas une bonne image pour notre foot. Nos arbitres n’ont pas besoin de ça, ils ont besoin d’être soutenus, a continué Beye. Je suis le premier à me plaindre quand il y a une mauvaise décision, on le fait tous, je ne suis pas différent des autres, je ne suis pas en train de vous dire que je ne le fais pas. On a tous nos frustrations, mais il faut savoir reconnaître que ça ne sert pas le contexte et les rencontres. »

Les trois points et la sagesse.

