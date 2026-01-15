Olivier Létang s’explique après son pétage de plombs : « Sur le fond, j’ai raison »

Le fond de Létang. Lors de la défaite de Lille face à Rennes le 3 janvier dernier (0-2), Olivier Létang s’était mis en évidence d’une bien piètre manière en interpellant avec virulence l’arbitre de la rencontre, Eric Wattellier, dans les couloirs du stade Pierre-Mauroy : « Vous savez ce que vous avez fait, c’est une honte, c’est un scandale ! » Le président du LOSC reprochait notamment à l’homme en noir d’avoir expulsé Alexsandro dès la 14e minute de jeu après un léger accrochage sur Breel Embolo, qui filait dans la surface.

Ce comportement déplacé a logiquement abouti à une sanction, Olivier Létang ayant été privé ce mercredi de tout accès aux matchs de son équipe jusqu’au 31 mars prochain. Interrogé par Le Figaro avant de connaître la sentence, le quinquagénaire a reconnu son erreur… en partie du moins. « Après coup, il y a deux choses qui me viennent à l’esprit : le fond et la forme, explique le boss du LOSC. Sur le fond, j’ai raison. Sur la forme, j’ai tort. J’ai fait une erreur. […] Ce n’était pas le moment de le faire, on apprend tout le temps. Effectivement, quand on rentre chez soi, on se dit que ce n’était pas ce qu’il fallait faire. »

Favorable à l’utilisation de l’IA

Le Lillois maintient toutefois qu’il existe des dysfonctionnements dans le mode de fonctionnement du corps arbitral et exprime son souhait de voir les choses être réformées. « Sur le fond, on a un problème structurel que je ne personnalise pas, ni sur les arbitres ni sur des personnes en particulier. […] Mais l’idée n’est pas d’être négatif et de critiquer. L’idée, c’est de trouver les solutions ensemble : se parler, communiquer et savoir comment on peut améliorer des choses. […] On a tous envie d’améliorer le produit, de prendre soin du jeu football et vous ne pouvez pas avoir un homme qui se retrouve être l’acteur majeur. Il faut trouver les bons ajustements. En Angleterre, l’intensité est folle, mais il n’y a pas de discussion parce que les choses sont claires. »

Pour contrer les éventuels problèmes d’arbitrage, Olivier Létang se dit également en faveur d’une plus grande utilisation… de l’intelligence artificielle. « Il y a des technologies qui permettent d’avoir en direct un outil d’aide à la décision qui n’est pas lié à l’humain. Avec l’humain, vous pouvez parler d’interprétation. L’IA vous dit c’est blanc, c’est noir. Aujourd’hui, on a 75-80 % de réponses positives avec la VAR actuelle. Il reste plus de 20 % d’erreurs. L’IA doit permettre d’arriver à 90-95 %. »

On a hâte de le voir péter un boulon contre un robot le jour où ça ne tournera pas dans son sens.

