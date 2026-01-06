S’abonner au mag
La DTA revient sur deux situations litigieuses du week-end en Ligue 1

Mises au point.

Comme chaque semaine, la FFF publie le débrief de la DTA sur certaines situations litigieuses du week-end. Elle s’est d’abord arrêtée sur le but refusé à Youssef El-Arabi lors d’OM-Nantes, considérant que la position de hors-jeu de l’attaquant était bien « sanctionnable » étant donné qu’il « prend une part active au jeu ».

La DTA confirme le carton rouge d’Alexsandro

Loin du Vélodrome, plus au Nord, c’est le carton rouge reçu par Alexsandro à la 13e minute du match entre Lille et Rennes qui a provoqué la colère des dirigeants du LOSC, dont le cas doit être étudié après la saisie du dossier par la comité national de l’éthique.

Pour la DTA, le Brésilien « fait trébucher l’attaquant rennais numéro 7 qui se dirigeait vers le but adverse pour se retrouver seul face au gardien » et provoque l’anéantissement d’une occasion de but « manifeste » qui réunit tous les critères : faute commise à une distance courte du but, course de l’attaquant vers le but adverse, forte probabilité de conserver le ballon, et faible probabilité que les défenseurs empêchent sa course.

On aurait quand même aimé une petite explication du but refusé à Thilo Kehrer contre l’OL.

CM

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

