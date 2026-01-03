Lyon sirote Monaco

Une défaite, deux blessés et un carton rouge : l’ASM a commencé l’année de manière cauchemardesque à Louis-II ce samedi, contre Lyon (1-3). Si Monaco ne répond plus, l’OL de Paulo Fonseca s’accroche au contraire au bon wagon et à ses ambitions. Grâce notamment à Pavel Šulc, auteur d’un doublé.

Monaco 1–3 Lyon

Buts : Coulibaly (45e+4) pour Monaco // Šulc (38e, 52e), Vinícius (79e) pour Lyon

Expulsion : Coulibaly (70e) pour Monaco

L’heure est aux bonnes résolutions, et Lyon a pris les siennes. Après trois mois sans gagner à l’extérieur en championnat, l’OL a corrigé le tir sur la pelouse de Monaco (1-3). Pavel Šulc, double buteur, et Nicolas Tagliafico, double passeur, ont montré la voie aux Gones. L’ASM est de son côté malade et ce n’est pas une petite grippe, le club de la Principauté concédant sa sixième défaite sur les sept dernières journées de championnat. Il compte désormais sept points de retard sur le cinquième du classement, qui se nomme justement Lyon.

Allô, les pompiers ?

D’entrée, l’OL montre un visage conquérant : au bout de 15 secondes de jeu, Corentin Tolisso botte déjà un centre vers Pavel Šulc en obligeant Lukáš Hrádecký à se détendre (1re). Une action tout sauf anecdotique puisque le gardien monégasque, touché sur le coup, doit céder sa place à Philipp Köhn quelques minutes plus tard (12e). Pas vernie, l’ASM perd également Christian Mawissa dans ce premier acte (34e). Une sacrée tuile puisque Sébastien Pocognoli doit déjà composer sans Lamine Camara, Krépin Diatta, Denis Zakaria, Vanderson, Ansu Fati, Takumi Minamino ni Paul Pogba – qui pourra peut-être prétendre au trophée de « come-back de l’année 2026 ». Et sinon ? Des offensives peu inspirées, et pas mal de déchet technique.

3 - Nombre de matches avec au moins 2 buts inscrits en Ligue 1 cette saison : 3 - Pavel Šulc 2 - Ansu Fati, Mason Greenwood, Joaquín Panichelli Check. #ASMOL pic.twitter.com/HvExrwgD6m — OptaJean (@OptaJean) January 3, 2026

Monaco met l’OL sous pression pendant dix minutes, sans faire fructifier le coup franc obtenu par Maghnes Akliouche à l’entrée de la surface ni une succession de corners. Les Gones ont en revanche obtenu une occasion en or lorsque Tyler Morton décale Afonso Moreira, mais Kohn bloque la frappe au sol un peu molle du jeune attaquant (29e). Le Portugais a au moins le mérite de beaucoup travailler sur son côté, et cela finit par payer lorsqu’il obtient un corner consécutif à une perte de balle de Mamadou Coulibaly : Corentin Tolisso s’en charge, Nicolas Tagliafico dévie et Pavel Šulc pousse le ballon au fond de la cuisse (0-1, 38e). L’ASM sauve toutefois les meubles grâce à l’impact de Folarin Balogun, qui met Clinton Mata au supplice : Mamadou Coulibaly profite de son travail pour devancer in extremis la sortie de Dominik Greif, pas très clair sur le coup, et égaliser dans le but vide (1-1, 45e+4).

Un Pavel dans la mare

Monaco pense alors prendre l’avantage sur un corner, parfaitement repris de la tête par Thilo Kehrer… mais l’arbitre refuse le but pour une faute très légère sur Corentin Tolisso, qui en fait des caisses (52e). Dans la foulée, l’OL enfonce le clou : Kassoum Ouattara foire sa relance et au bout de l’action, la frappe croisée de Šulc, pas attaqué aux 20 mètres, se dirige droit dans le petit filet (1-2, 52e). L’ASM ne baisse cependant pas les bras, et il faut une intervention in extremis de l’excellent Ruben Kluivert pour enlever le ballon à Mika Biereth dans la surface (61e).

Malheureusement pour le prince Albert, Mamadou Coulibaly aggrave le cas de l’ASM lors d’un duel aérien en mettant ses crampons dans le cou de Tagliafico : carton rouge direct et amplement mérité, au moment où son équipe tente de se rebiffer (70e). L’Argentin revient quand même sur le terrain, et pas pour rien puisqu’il délivre sa deuxième passe dé du soir en servant Abner Vinícius dans la surface (1-3, 79e). Lyon reste cinquième, mais revient à deux points du podium. Les bonnes résolutions seront à confirmer en Coupe de France, contre Lille.

Monaco (4-3-1-2) : Hrádecký (Kohn, 12e) – Mawissa (Ouattara, 34e), Kehrer, Salisu, Henrique – Coulibaly, Teze, Golovin (Idumbo, 77e) – Akliouche – Biereth (Ilenikhena, 77e), Balogun. Entraîneur : Sébastien Pocognoli.

Lyon (3-4-1-2) : Greif – Tagliafico, Mata, Kluivert – Vinícius (Mangala, 81e), Tolisso (Satriano, 90e+3), Morton, Maitland-Niles – Merah (Tessmann, 66e) – Šulc (Karabec, 81e), Moreira. Entraîneur : Paulo Fonseca.

