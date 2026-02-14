Sans Mbappé, le Real Madrid détruit la Real Sociedad

Real Madrid 4-1 Real Sociedad

Buts : G.García (5e), Vinícius Júnior (25e SP, 48e SP), Valverde (31e) pour les Merengues // Oyarzabal (21e SP) pour les Txuri-Urdin

Pas de sentiments. Malgré un Kylian Mbappé sur le banc, le Real Madrid s’est facilement imposé 4 à 1 face à la Real Sociedad. Le capitaine des Bleus resté sur le banc a pu apprécier les réalisations de Gonzalo García, Vinícius Júnior et Federico Valverde. Le Real récupère ainsi provisoirement la première place en Liga, en attendant le résultat de la rencontre entre le FC Barcelone et Gérone.

Penaltys en folie

Il ne fallait pas arriver en retard pour pouvoir observer le premier but merengue. Titularisé à la place de Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque du Real, Gonzalo García a ouvert le score après moins de cinq minutes de jeu (1-0, 5e). Dominateurs, les Madrilènes vont pourtant voir les Txuri-Urdin revenir à hauteur après que Mikel Oyarzabal a parfaitement transformé le penalty concédé par Dean Huijsen auteur d’un tacle à retardement sur Yangel Herrera (1-1, 21e).

Véritable homme du match, deux autres penaltys ont été sifflés par la suite. Le premier consécutif à une faute de Jon Aramburu qui a laissé traîner sa jambe gauche sur Vinícius, le Brésilien s’est fait justice lui-même et transforme l’offrande pour remettre son équipe devant (2-1, 25e). Si Valverde a inscrit le troisième but madrilène, synonyme de break juste avant la pause (3-1, 31e), Vinícius s’est offert un doublé sur penalty pour consolider la victoire merengue en début de seconde période (4-1, 48e). Le Real récupère ainsi provisoirement la première place en Liga, en attendant le résultat de la rencontre entre le FC Barcelone et Gérone qui aura lieu lundi soir.

Mbappé pourra dormir sur ses deux oreilles.

Real Madrid (4-4-2) : Courtois – Carreras, Huijsen, Rüdiger (Alaba, 60e), Alexander-Arnold (Carvajal, 60e) – Camavinga (Ceballos , Tchouaméni, Güler, Valverde – Vinícius Júnior, G.García. Entraîneur : Álvaro Arbeloa.

Real Sociedad (4-4-1-1) : Remiro – Aramburu, Martín, Zubeldia, Muñoz – Marín, Gorrotxategi, Herrera (Turrientes, 60e), Wesley (Guedes, 46e) – Soler – Oyarzabal (Óskarsson, 60e). Entraîneur : Pellegrino Matarazzo.

Kylian Mbappé fidèle au poste !