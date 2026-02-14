S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J22
  • OM-Strasbourg (2-2)

Des supporters marseillais auraient tenté de s’introduire dans les salons présidentiels du Vélodrome

LB
Des supporters marseillais auraient tenté de s’introduire dans les salons présidentiels du Vélodrome

Les salons après les cyprès. Alors que les Marseillais se sont de nouveau effondrés en fin de match et ont concédé le match nul face à Strasbourg (2-2), les tensions se sont multipliées au Vélodrome à l’issue du coup de sifflet final.

Une tentative d’intrusion contenue

Comme rapporté par La Provence et RMC Sport, un groupe de supporters marseillais s’est regroupé sur le parvis du stade pour tenter d’accéder aux salons présidentiels situés dans la tribune Jean-Bouin. L’intervention des stadiers a empêché les individus de s’introduire dans les accès, les CRS sont arrivés en renfort pour bloquer et protéger les accès.

La colère continue de couver chez les supporters.

La terrible stat de l’OM dans le temps additionnel

LB

22
