Le Bayern corrige le Werder

Werder 0-3 Bayern

Buts : Kane (SP 22e, 25e) et Goretzka (70e)

Le Bayern continue sur sa lancée. Opposés au Werder Brême, les Bavarois ont dominé leur adversaire de la première à la 90e minute et en s’imposant sur un score final de trois à zéro, notamment grâce au doublé du buteur en série Harry Kane.

Harry Kane, buteur providentiel

Déjà décisif par deux fois sur penalty face à Hoffenheim la semaine dernière, Kane s’est de nouveau illustré dans cet exercice pour permettre aux siens d’ouvrir le score (0-1, 22e). Pas rassasié pour autant, l’international anglais a décidé de doubler la mise trois minutes plus tard grâce à une passe millimétrée de Luis Díaz reprise à la perfection depuis l’extérieur de la surface par le numéro 9 bavarois (0-2, 25e).

500/100 – With his brace against Werder Bremen, Harry Kane has now scored 500 senior career goals for club and country, with 100 of these coming from the penalty spot. Mileage. pic.twitter.com/RfdRR3at17 — OptaFranz (@OptaFranz) February 14, 2026

Dépassé tout au long du premier acte, le Werder a toutefois su se réinventer au retour des vestiaires pour tenter de mettre en danger la défense du Bayern, notamment avec Marco Grull qui a trouvé le poteau sur une tête (47e). Mais Leon Goretzka est venu alourdir le score sur un service trois étoiles d’Alphonso Davies (0-3, 70e). Une réponse du tac au tac à la victoire du Borussia Dortmund face à Mayence vendredi soir (4-0) qui permet au Bayern de conserver six points d’avance sur le BvB.

De quoi parfaitement lancer le Klassiker.

Kane (encore) record avec le Bayern