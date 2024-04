Leverkusen sacré champion d'Allemagne pour la première fois de son histoire !

Leverkusen 5-0 Brême

Buts : Boniface (25e, S.P.), Xhaka (60e) & Wirtz (68e & 83e, 90e) pour Leverkusen

Historique !

C’est fait : grâce à sa superbe victoire à domicile contre le Werder Brême (5-0 grâce notamment à un triplé de Florian Wirtz), ce dimanche, Leverkusen est sacré champion d’Allemagne pour la première fois de son histoire, ajoutant un troisième trophée à son palmarès et permettant à ses supporters de se masser sur la pelouse de la BayArena. Avec ce 25e succès de la saison en Bundesliga, et ce 43e match sans défaite toutes compétitions confondues, Xabi Alonso et ses hommes (79 points) comptent 16 unités d’avance sur le Bayern à 5 rencontres de la fin de saison et ne peuvent plus être rattrapés. Le dénouement d’une saison de folie, et un coup de tonnerre de l’autre côté du Rhin : onze saisons consécutives que le Meisterschale prenait la poussière en Bavière.

🇩🇪 #Bundesliga 🏆 Le Bayer Leverkusen est champion d'Allemagne pour la 1ère fois de leur histoire ! 🤯 Les supporters envahissent le terrain ! pic.twitter.com/YbeAZSVY8f — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 14, 2024

Cet après-midi, après une faute de Julián Malatini sur Jonas Hofmann, Victor Boniface a ouvert son pied aux onze mètres, et lancé les siens (25e). Amine Adli a tapé la barre par la suite (38e), et en deuxième période le premier buteur de la rencontre est devenu passeur pour Granit Xhaka, auteur d’un petit bonbon de ballon enroulé de loin, pour le break (60e), à la manière d’un Lucho González emmenant l’OM au titre de champion de France 2010, face à Rennes. La suite appartient à Florian Wirtz, entré en jeu à la pause pour allumer Michael Zetterer sous la barre (68e) puis conclure deux fois en contre (83e, 90e). La fin de match a été compliquée, avec des supporters commençant plusieurs fois à envahir la pelouse avant le terme, et des nuages de fumigènes se formant. Le coup de sifflet final a d’ailleurs été donné 30 secondes plus tôt – juste après le dernier but, en fait – par Harm Osmers.

Maintenant, Leverkusen peut aller chercher la Ligue Europa, la Pokal, et l’invincibilité absolue sur toute la saison.

