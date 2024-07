Christophe Dugarry charge (encore) Didier Deschamps et la Fédé

El pistolero.

Au moment de réagir aux déclarations de Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, sur le soutien toujours aussi indéfectible accordé à Didier Deschamps malgré l’Euro 2024 en demi-teinte, Xavier Domergue a jugé bon de laisser la parole à son consultant Christophe Dugarry. Le champion du monde 1998 a monopolisé l’antenne de M6 durant plusieurs minutes pour régler ses comptes avec… tout le monde. « Comment on peut penser une seule seconde que cet Euro est réussi ? Ça a été indigeste depuis le premier match, a-t-il débuté. Je trouve qu’on est passé à côté en matière de jeu. Ça a été terrible par moments, ça a été d’un ennui incroyable. »

L’ancien attaquant n’est pas aussi convaincu que la Fédé sur le futur de son ex-capitaine en Bleu : « Je suis surpris que Monsieur Diallo ne se pose pas les mêmes questions. Il nous explique qu’il faut prendre du recul, lui a apparemment oublié d’en prendre. Je trouve ça limite honteux, plus honteux que la qualité du jeu qu’on a proposé. Moins de 24 heures après l’élimination, expliquer qu’on maintient Didier Deschamps sans se poser la question, sans essayer de répondre à la colère des supporters […] c’est un manque total de respect et un mépris. » Une fois lancé, Christophe Dugarry est inarrêtable, jugeant que Philippe Diallo « n’avait déjà pas beaucoup de crédibilité » sous le regard circonspect des journalistes et du sourire en coin d’Alain Boghossian.

« Ça fait douze ans qu’on a ce sélectionneur, ça fait douze ans qu’on voit le même football. Vous êtes surpris de quoi ? », a-t-il lancé pour égratigner son meilleur ennemi Didier Deschamps. Sans oublier Kylian Mbappé coupable, selon lui, d’avoir mal préparé sa compétition sur le point athlétique, le comparant avec Zinédine Zidane en 2006.

Duga est prêt à changer de chaîne.

