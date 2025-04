La Côte d’Ivoire a tenté de convaincre Désiré Doué de rejoindre la sélection

Ils étaient obligé de le tenter.

En grande forme avec le PSG, Désiré Doué réalise un sacré début d’année 2025. De belles prestations récompensées par une première convocation avec l’équipe de France en mars. Un crève-cœur pour… la Côte d’Ivoire, qui espérait bien pouvoir convaincre le petit frère après avoir accueilli Guela l’année dernière.

« Son cœur a battu entre venir jouer pour la Côte d’Ivoire et jouer pour la France »

« Ça fait à peu près deux ans qu’on discute avec l’entourage de Désiré Doué et avec Désiré en personne aussi, a confié Emerse Faé dans le podcast After Afrique. On a beaucoup échangé ensemble et c’est bien évidemment un joueur que l’on aurait aimé récupérer et qui a longtemps, longtemps réfléchi. Son cœur a longtemps, longtemps, battu entre venir jouer pour la Côte d’Ivoire et jouer pour la France. »

Hélas pour les Éléphants, celui qui est né d’une mère française et d’un père ivoirien a choisi la France. « Malheureusement, les circonstances ont fait que la France l’a sollicité dans le même timing que nous. Et pour l’instant, il a décidé de jouer pour la France donc on respecte son choix. On lui souhaite vraiment bon courage pour la suite de sa carrière internationale », continue le sélectionneur champion d’Afrique. Pour rappel, Désiré Doué a fait quasiment toutes ses classes, des U17 aux Espoirs, avec les Bleuets.

DD avec DD, Emerse Faé ne pouvait pas lutter.

