Paul Pogba et les chameaux : c'est quoi ce business ?

Paul Pogba retrouve les terrains petit à petit, mais c’est pour autre chose que du foot que le champion du monde a fait parler de lui cette semaine. Le joueur de 32 ans s’est lancé dans le business de chameaux. On essaie d’y voir plus clair en compagnie de Julien Job, plus grand chamelier de France, tout simplement.

Depuis le début de saison, l’actualité de Paul Pogba se résume aux mêmes questions. Sera-t-il sur le terrain le week-end ? Quand arrivera sa première titularisation ? Le champion du monde peut-il vraiment revenir à niveau proche de celui qui était le sien avant sa suspension ? Pour dribbler ces interrogations, la Pioche préféré faire parler de lui d’une autre manière en début de semaine, annonçant devenir actionnaire et ambassadeur de l’écurie saoudienne Al Haboob, première équipe professionnelle de course de chameaux au monde.

« J’ai regardé pas mal de courses sur Youtube et j’ai passé du temps à faire des recherches pendant mon temps libre pour essayer de comprendre les techniques et les stratégies, développe Pogba auprès de la BBC. Ce qui m’a le plus marqué, c’est l’engagement considérable que cela exige pour tous les participants. En fin de compte, le sport reste le sport. » Mais alors, quel est ce nouveau délire ?

Des pays du Golfe au Nord-Pas-de-Calais

C’est un business, pour commencer. Dans la ferme de Bouin-Plumoison, La Camélerie, Julien Job voit des chameaux et autres dromadaires avancer dans un décor qui ne ressemble en rien au désert. C’est pourtant ici, dans le Pas-de-Calais, que viennent se croiser ministres, chercheurs, diplomates saoudiens, vétérinaires, écoles primaires et, parfois, des industriels qui ignorent encore comment tenir une bride. Julien Job, un enfant du pays de Feignies passionné d’animaux et imprégné d’une culture rurale depuis tout jeune, reçoit tout ce petit monde avec le même ton posé, mi-pédagogue, mi-amusé. En rappelant toujours la même chose depuis une décennie : l’Europe passe à côté d’un animal qui façonne pourtant la vie de dizaines de pays.

Dans certains pays, si vous retirez le chameau, ça part à la famine. C’est un animal qui a créé des peuples entiers. Julien Job, premier chamelier de France

« En Europe, on ne connaît rien aux camélidés, explique-t-il sans détour. On est les seuls au monde. Il y a quarante-huit pays qui ont une économie basée sur le chameau. Dans certains, si vous retirez le chameau, le pays part à la famine. C’est un animal qui a créé des peuples entiers. Nous, on n’en sait rien. » Il parle d’un marché mondial en croissance constante, près de 10 % par an, porté par les pays du Golfe, l’Afrique de l’Est et une économie du désert qui se modernise à une vitesse vertigineuse. « Depuis 2-3 ans, je me retrouve devant des ministres au salon de l’Agriculture pour expliquer ce que représente réellement le chameau, continue-t-il au bout du fil, toujours à fond dans son combat. Il y a un vrai enjeu, et l’Europe ne voit rien venir. »

Sa vie n’a pourtant rien d’un conte exotique : il habite une ferme du Nord, reçoit ses animaux dans la boue plutôt que dans les dunes, et raconte comment il a vu débarquer Sanofi pour étudier le sang de ses dromadaires. Du Pas-de-Calais à Riyad, en passant par le Kazakhstan, sa spécialité lui vaut aujourd’hui une reconnaissance insoupçonnée. Et Pogba, dans tout ça ?

Robots jockeys et grosses écuries

Le monde que Pogba regarde n’est pas celui des promenades touristiques, mais celui de la course, discipline reine du Golfe. Pour comprendre cette lubie, il faut imaginer Al-Shahaniya, au Qatar, à six heures du matin. La lumière est encore bleue, les dromadaires s’alignent, la piste s’étire sur plusieurs kilomètres, et les pick-up ronflent déjà le long de la barrière. Quand le départ est donné, la tribune officielle reste presque vide. Toute la ferveur est ailleurs : dans la centaine de véhicules qui filent à côté des animaux, klaxons bloqués, talkies-walkies qui hurlent, radios locales à fond. Les jockeys sont des robots télécommandés (des enfants étaient utilisés, ce qui avait provoqué des scandales au Qatar et aux Émirats arabes unis notamment, NDLR), fixés sur la bosse, que les entraîneurs ajustent en direct. C’est une sorte de mélange entre turf, rallye automobile et cérémonie tribale qui se transmet depuis des siècles.

<iframe loading="lazy" title="Mondial-2022: au Qatar, les courses de dromadaires plus prisées que le foot | AFP" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/g8rIm0erqZo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Julien sourit quand on lui demande si tout cela est sérieux : « On sait faire avec un dromadaire tout ce qu’on fait avec un cheval, dit-il. Polo, sprint, endurance… Ce sont de vrais athlètes. On est les seuls à ne pas comprendre ce sport. » Les prix distribués dans certaines courses dépassent largement les primes de divisions inférieures du football européen. Les écuries sont organisées, parfois tentaculaires, avec soigneurs, entraîneurs, vétérinaires spécialisés, nutritionnistes, et des lignées sélectionnées aussi rigoureusement que celles des chevaux de prestige. Quant au marché, il atteint parfois des sommets : « J’ai vu des chameaux de beauté à cinq, six, huit, dix millions de dollars , souvent, la lèvre est plus grosse », raconte Julien. Pour la course, c’est pareil : « Certaines lignées sont introuvables .»

Le lait de chamelle, un enjeu d’avenir ?

Il y a donc les courses et un autre élément qui pourrait attirer la curiosité de Pogba : le lait de chamelle, un produit ancestral qui commence à attirer la science contemporaine. Julien Job le raconte avec une précision qui surprend souvent ses visiteurs : « On s’est rendu compte que le lait de chamelle a des vertus uniques. Il se produit avec 80 % de moins d’eau. Il contient des anticorps spécifiques aux camélidés, uniques. Potentiellement, ça peut agir sur le diabète, sur certaines maladies auto-immunes. Et c’est parfaitement digeste pour les intolérants au lactose. » Longtemps conseillé dans la liturgie prophétique musulmane et la culture du Croissant fertile, le lait de chamelle et son caractère vertueux sont un marché encore trop peu visible dans l’Hexagone.

Si Pogba boit du lait de chamelle, il va tout défoncer. Julien Job, qui n’est pas médecin

« Avant le Covid, Sanofi est venu chez moi étudier le sang de mes animaux », lâche encore l’amateur d’animaux bossus. Des analyses portant sur le lait de camélidé réalisées par les chercheurs de l’Université Edith-Cowan, en Australie, avaient produit des résultats confirmant qu’il était moins allergène que le lait de vache et qu’il pourrait prévenir des maladies, même si des recherches plus approfondies doivent être menées pour mesurer le véritable potentiel des molécules. « Pour la récupération, c’est excellent, tranche de son côté l’éleveur. Si Pogba en boit, il va tout défoncer. » Le Nordiste a même travaillé sur un « shooter » à base de lait, destiné aux chanteurs et aux athlètes soumis à des charges extrêmes.

Dans un monde où l’image compte autant que la performance, Pogba ne serait pas un investisseur de passage, mais un accélérateur phénoménal. « Moi, ça fait dix ans que je vais au salon de l’Agriculture, poursuit Julien. Je commence à être connu, mais jamais je n’irai aussi vite que lui. Une star comme ça franchit en un an ce que je n’ai pas réussi en dix. » Vu d’ici, la décision semble exotique. Vu de Doha ou Riyad, elle est simplement logique : un joueur mondialement connu qui s’intéresse à un sport puissant, à un marché en expansion, à une culture profondément ancrée, et à un produit, le lait, que les scientifiques commencent seulement à découvrir. Pogba, lui, rêve de « posséder un jour le chameau le plus cher du monde ». D’ici là, il devrait avoir le temps de jouer quelques matchs de foot.

