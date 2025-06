Que de pessimisme…

Après près de deux ans sans jouer, Paul Pogba serait sur le point de rebondir en Ligue 1, potentiellement à Monaco. Malgré les envies de plusieurs clubs de MLS de s’attacher les services du Français, le milieu de 32 ans pourrait choisir de revenir en France, sous les feux des projecteurs, à un an de la Coupe du monde 2026, lui qui rêve d’un retour en EDF. Cependant, selon un sondage So Foot, vous êtes 66% à penser que son rêve ne sera pas exaucé.

Le meilleur milieu de terrain français à l’heure actuelle

Pourtant, en commentaire, c’est la minorité qui est la plus audible et a sorti les meilleurs arguments. Pour BenBecker11District, la Pioche sera obligatoirement au Mondial, mais « il est encore trop tôt pour dire si il occupera le poste de consultant ou d’influenceur. » En son absence, Didier Deschamps cherche encore la meilleure formule pour son milieu, ce qui pousse AbsinthologDHR à dire que « même maintenant, il reste le meilleur milieu. »

Le son de cloche est similaire du côté de Micoud mi caresses, qui affirme que « quand je vois le milieu de terrain de l’EDF en ce moment, s’il retrouve même la moitié de son niveau, il y sera. Il nous manque de l’expérience. »

Lanzor Kaomax 2 le retour, quant à lui, a détaillé le scénario de rêve pour Paul Pogba, « il joue à Monaco , enchaîne les bons matchs, est sélectionné en EDF , nous fait une CDM de malade, on la gagne contre l’Argentine 1 à 0 sur un but de Paulo, il prends sa retraite, s’assoit a côté de Platini et Zizou. »

Parce que oui, même après plusieurs années mois d’absence, « Polo-Paul est dans le cœur de ceux qui aiment le foot. De plus il en est capable, et on en a besoin » écrit KarmaFUDistrict.

Qu’il annonce son arrivée dans un club pour commencer.