Maghnes Akliouche après sa première convocation chez les Bleus : « Il ne faut pas tout changer »

Maghnes : one step beyond!

Convoqué par Didier Deschamps pour les deux prochains matchs des Bleus face à l’Ukraine, le 5 septembre et l’Islande, le 9, Maghnes Akliouche (23 ans) fait partie, avec Hugo Ektike, des petits nouveaux de cette nouvelle mouture. Dans les colonnes de L’Equipe, le Monégasque a conscience d’avoir changé de dimension et du défi qui l’attend : « Il faut être encore plus rigoureux, encore plus professionnel, même s’il ne faut pas tout changer. C’est juste que l’importance de tes prestations augmente. Les adversaires m’ont félicité le week-end dernier et je pense que c’est ce regard-là qui peut changer. Peut-être que dans l’adversité il y aura des marquages différents, une importance plus grande accordée à ma personne sur le terrain […] mais ce n’est qu’un début pour moi et il faut savoir gérer ça. »

Prendre du plaisir pour commencer

Alors qu’en attaque, la concurrence fait rage, l’attaquant qui a choisi de rester sur le Rocher plutôt que de céder aux sirènes de Tottenham, ne sait pas encore (et nous non plus d’ailleurs) s’il disputera ses premières minutes en bleu ce week-end. Mais qu’importe, son objectif premier est « d’être à l’aise, de prendre du plaisir. Je découvre un groupe, même si je connais pas mal de monde, donc il faut essayer de s’intégrer tout doucement. […] C’est important de ne pas être crispé, sans en faire trop, de rester naturel. Après, il faut être plus calme en dehors pour observer. »

N’empêche qu’on imagine que celui qui cite Zidane et Henry comme modèles chez les Bleus a déjà envie, après avoir vécu la Coupe du monde 2018 du haut de ses 16 ans avec « la maturité pour analyser le jeu », d’être un acteur de la prochaine, huit ans après.

Akliouche, la rentrée de la classe