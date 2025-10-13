Une cadre se dérobe.

Ce lundi, la milieu de terrain du Real Madrid Sandie Toletti a annoncé prendre sa retraite internationale avec l’équipe de France, sur ses réseaux sociaux. Après douze ans de services et 72 rencontres à son actif, la joueuse de 30 ans met un terme à son histoire chez les Bleues de manière assez surprenante parce qu’elle était la vice-capitaine et un des éléments de confiance de Laurent Bonadei.

Post Instagram Voir sur instagram.com

« La sélection m’a offert des moments inoubliables, des rencontres exceptionnelles et surtout une immense fierté de représenter mon pays au plus haut niveau, écrit la joueuse du Real. Aujourd’hui, je quitte la sélection avec le cœur rempli de gratitude et la certitude d’avoir tout donné… »

Le bel hommage de la FFF

Dès l’annonce de cette nouvelle, la Fédération française de football a tenu à rendre hommage à sa joueuse via un communiqué. Expérimentée, Toletti aura participé aux Jeux olympiques 2016 et 2024, à la Coupe du monde 2023 et disputé les Euros 2017, 2022 et 2025.

Sandie Toletti annonce sa retraite internationale 🥹 7⃣2⃣ sélections et une mentalité exemplaire pendant plus d'une décennie 🫡🇫🇷 𝙈𝙀𝙍𝘾𝙄 Sandie 💙 pic.twitter.com/xbkVKuCIMm — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) October 13, 2025

Six participations à des compétitions majeures, aucun trophée mais c’est chez les jeunes que Sandie Toletti a eu l’occasion de connaître le prestige. En effet, l’ancienne montpelliéraine a remporté la Coupe du monde U17 en 2012, avant de soulever le trophée de l’Euro U19 l’année d’après, en compagnie de Griedge Mbock, Grace Geyoro ou encore Kadidiatou Diani.

Merci pour tout Sandie !

