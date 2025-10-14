Italie-Israël : un match sous haute tension, sur et en dehors du terrain

Le match devient presque secondaire.

Ce mardi soir, la ville d’Udine accueille le match entre l’Italie et Israël pour les qualifications à la Coupe du monde. Si les Italiens sont en pleine galère pour se qualifier, les regards seront surtout tournés à l’extérieur du stade. Une grande manifestation est prévue dans la ville, où 10 000 personnes souhaitent apporter leur soutien au peuple palestinien, avec pour mot d’ordre « Montrer à Israël le carton rouge ».

Udine se barricade

La rencontre est classée risque 4, soit le niveau le plus élevé en Italie. Par crainte de violences, la préfecture de la ville a mis en place un important dispositif : plusieurs rideaux de barrières autour du stade, des détecteurs de métaux, l’interdiction de la vente de boisson en bouteille, et la fermeture des commerces à partir de midi.

L’accord de cessez-le-feu signé vendredi matin et la libération des otages du conflit Israël-Palestine a rassuré tout le monde, mais ne met pas fin aux manifestations. « C’est merveilleux de voir les images de de ces derniers jours, s’est réjoui le sélectionneur italien Gattuso en conférence de presse. Demain, nous profiterons du match et nous remercierons ceux qui sont venus au stade ». Même s’ils ne devraient être que 10 000 dans l’enceinte, pour des raisons de sécurité.

