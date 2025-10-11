S’abonner au mag
Plusieurs centaines de manifestants défilent contre Israël avant le match Norvège-Israël

TB
La rencontre entre la Norvège et Israël se déroule sous haute tension à Oslo. Quelques heures avant le coup d’envoi, plusieurs centaines de manifestants ont défilé en soutien à la Palestine. « Le message aujourd’hui, c’est de dire que nous brandissons le carton rouge contre Israël, contre l’apartheid et contre le génocide, a déclaré Line Khateeb, présidente du Comité norvégien pour la Palestine, citée par l’AFP. Nous refusons que le football soit utilisé pour blanchir des crimes de guerre, comme c’est le cas aujourd’hui avec la participation d’Israël aux matchs de qualification pour la Coupe du monde. »

Les manifestants réclament notamment l’exclusion d’Israël des compétitions internationales de football. Une position déjà défendue ces derniers temps par Lise Klaveness, présidente de la fédération norvégienne de football. Le match, dont les bénéfices seront reversés à Médecins sans frontières (MSF), a débuté à 18h.

Le président de la Fédération israélienne se paye la Norvège et l’Espagne

